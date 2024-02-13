Новости

dv.ee

13 февраля 2024 в 8:55









Кая Каллас объявлена в розыск в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Информация об этом появилась в базе ведомства. Из нее следует, что Каллас разыскивается по статье УК России, но по какой конкретно статье, не указано, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает «Медиазона», в базе розыска также оказался госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава минкульта Литвы Симонас Кайрис и члены Сейма Латвии. По данным издания, дела против европейских чиновников связаны со сносом советских памятников.