    Кая Каллас объявлена в розыск в России

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

    МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Информация об этом появилась в базе ведомства. Из нее следует, что Каллас разыскивается по статье УК России, но по какой конкретно статье, не указано, пишет «Коммерсантъ».

    Как сообщает «Медиазона», в базе розыска также оказался госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава минкульта Литвы Симонас Кайрис и члены Сейма Латвии. По данным издания, дела против европейских чиновников связаны со сносом советских памятников.

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