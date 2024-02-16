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dv.ee

16 февраля 2024 в 13:10









Рейнсалу: Путин несет прямую ответственность за убийство Навального

Урмас Рейнсалу. Фото: Liis Treimann

Председатель оппозиционной партии Isamaa, бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отреагировал на информацию о смерти в России Алексея Навального, передает rus.err.ee.

«Алексей Навальный убит в российской тюрьме. Это узаконенное убийство, за которое [президент РФ] Путин и его приспешники несут прямую ответственность», – написал Рейнсалу в социальных сетях.

«Навальный совершил смелый и отчаянный поступок, вернувшись в Россию, где его посадили в тюрьму по абсурдным обвинениям. Аналогичный шаг предпринял Владимир Кара-Мурза, который также отбывает длительный срок в российской тюрьме. Смерть Навального, видимо, нужна режиму как часть тотального запугивания общества и создания безнадежности для оппозиции», – добавил эстонский политик.

«Это происходит накануне "выборов" президента России. Мы не должны допустить проведения кампании по легитимации Путина на территории нашей страны, формально разрешив здесь проведение выборов. Мы должны прийти к четкому соглашению по этому поводу со странами-единомышленниками», – заключил Рейнсалу.