    Алексей Навальный умер в колонии

    В Таллинне у посольства РФ прошел митинг протеста.

    Российский политик и один из лидеров оппозиции Алексей Навальный скончался в тюрьме, об этом объявило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

    Как сообщает сайт ФСИН по ЯНАО, Навальному стало плохо после прогулки в колонии. «Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», – говорится в сообщении.
    Независимых подтверждений этой информации пока не поступало, о смерти политика известно только со слов тюремной администрации.
    «По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально», – заявил адвокат Навального Леонид Соловьев в комментарии «Новой газете».
    В команде Навального подчеркнули, что пока знают о его смерти только из сообщения тюремных властей: «ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим».
    В пресс-службе Кремля уже сообщили, что о смерти оппозиционного политика доложили Владимиру Путину.
    Алексей Навальный содержался в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).
    Навальному было 47 лет. В тюрьме он находился с момента возвращения в Россию 17 января 2021 года.
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    Митинг возле посольства России в Эстонии после новостей о смерти Алексея Навального.

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