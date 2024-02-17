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dv.ee

17 февраля 2024 в 10:02









Глава Eesti Energia предлагает добывать фосфориты

Андрус Дурейко предлагает пересмотреть политику государства относительно добычи полезных ископаемых. Фото: Liis Treimann

По словам председателя правления концерна Eesti Energia Андруса Дурейко, в Эстонии можно было бы приступить к добыче фосфорита, пишет Rus.ERR.

"Фосфорит – это полезное ископаемое, без которого человечество не может обойтись. Лучше, если мы сами будем добывать его экологически чистым способом в Эстонии и создавать из этого ценность", – сказал представитель Таллиннского технического университета Дурейко на открытии веб-портала ТТУ Trialoog.

Дурейко отметил, что эстонскому обществу нужен более научно обоснованный подход, и связанные с полезными ископаемыми вопросы должны обсуждаться на основе знаний.

"Когда я смотрю на людей, принимающих решения, то испытываю много эмоций, но я бы ожидал от них большего анализа – например, какой тип энергии лучше всего подходит для Эстонии? Каков разумный выбор в настоящее время в нашем климате и в региональном контексте?" – сказал Дурейко.