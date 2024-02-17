    Глава Eesti Energia предлагает добывать фосфориты

    Андрус Дурейко предлагает пересмотреть политику государства относительно добычи полезных ископаемых.Фото: Liis Treimann

    По словам председателя правления концерна Eesti Energia Андруса Дурейко, в Эстонии можно было бы приступить к добыче фосфорита, пишет Rus.ERR.

    "Фосфорит – это полезное ископаемое, без которого человечество не может обойтись. Лучше, если мы сами будем добывать его экологически чистым способом в Эстонии и создавать из этого ценность", – сказал представитель Таллиннского технического университета Дурейко на открытии веб-портала ТТУ Trialoog.
    Дурейко отметил, что эстонскому обществу нужен более научно обоснованный подход, и связанные с полезными ископаемыми вопросы должны обсуждаться на основе знаний.
    "Когда я смотрю на людей, принимающих решения, то испытываю много эмоций, но я бы ожидал от них большего анализа – например, какой тип энергии лучше всего подходит для Эстонии? Каков разумный выбор в настоящее время в нашем климате и в региональном контексте?" – сказал Дурейко.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Фирма играет в прятки с конкурентами: мы намеренно не подаем отчеты
Банки и платформы разрабатывают планы на случай угрозы войны
“Под обоями были наклеены газеты 1895 года”: деревянный дом на Кренгольме получил деньги на омоложение
Эпицентр
Вырклаэв атакует предпринимателей: на повестке дня новые налоги и обязательства
Чтобы закрыть дыру в бюджете на предстоящий год, министр финансов Март Вырклаэв намерен ввести дополнительные ограничения для бизнеса с правовой формой OÜ — вопрос вынесен на обсуждение коалицией.
Чтобы закрыть дыру в бюджете на предстоящий год, министр финансов Март Вырклаэв намерен ввести дополнительные ограничения для бизнеса с правовой формой OÜ — вопрос вынесен на обсуждение коалицией.
Все большие материалы
Инвестор
Убытки Baltic Horizon превысили 20 млн евро
Чистый убыток Baltic Horizon Fund за 2023 год составил 23 млн евро по сравнению с 3,9 млн евро годом ранее. Таким образом, прибыль фонда снизилась на 253,7%.
Чистый убыток Baltic Horizon Fund за 2023 год составил 23 млн евро по сравнению с 3,9 млн евро годом ранее. Таким образом, прибыль фонда снизилась на 253,7%.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: историческое событие. Уже и эти в прибыли!
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Аргос Крахт: что будет после кампании по спасению мира, основанной на страхах?
Пытаясь спасти мир, рано или поздно нам придется учесть и экономическую реальность, пишет предприниматель Аргос Крахт в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Пытаясь спасти мир, рано или поздно нам придется учесть и экономическую реальность, пишет предприниматель Аргос Крахт в статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti.
Все мнения
Интервью
Кая Каллас: мы переоцениваем Россию и недооцениваем нас
Премьер-министр Кая Каллас считает, что Запад склонен недооценивать свою военную и экономическую мощь и переоценивать российскую. Она также не согласилась со статьей ДВ и заявила, что дефицит госбюджета России – 20%.
Премьер-министр Кая Каллас считает, что Запад склонен недооценивать свою военную и экономическую мощь и переоценивать российскую. Она также не согласилась со статьей ДВ и заявила, что дефицит госбюджета России – 20%.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект