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dv.ee

21 февраля 2024 в 14:50









Eesti Energia не хватает денег для поддержания старых сланцевых блоков

Глава Enefit Power Андрес Вайнола. Фото: Liis Treimann

Государство намерено выделять деньги на поддержку старых сланцевых блоков Eesti Energia в рабочем состоянии с 2027 года, однако в Eesti Energia поясняют, что самостоятельно они смогут делать это не более года, пишет rus.err.ee.

По оценке Elering, в безветренную и пасмурную погоду Эстонии требуется тысяча мегаватт управляемых производственных мощностей и без сланцевых станций обеспечить это невозможно. Согласно нынешнему плану, с 2027 года Elering будет платить Eesti Energia за поддержание старых энергоблоков в рабочем состоянии.

«Механизм резервных мощностей, предложенный Министерством климата, не учитывает ситуацию, сложившуюся сегодня на рынке. Этот рынок изменился гораздо быстрее, и сегодня очевидно, что эти сланцевые блоки не подходят для рынка. Следовательно, необходим рыночный подход, который был бы также устойчивым», – пояснил глава Enefit Power Андрес Вайнола.

Другими словами, по оценкам Eesti Energia, дополнительные средства на поддержание старых блоков в рабочем состоянии потребуются уже в ближайшее время: «У нас просто заканчиваются деньги. Дольше года это точно невозможно. Эти расходы очень высоки. В прошлом году они составили около 40 миллионов».