    Eesti Energia требует от Департамента конкуренции миллионы евро

    Глава Enefit Power Андрес Вайнола (справа) заявил осенью 2022 года, что цена универсальной услуги, установленная Департаментом конкуренции, не покрывает даже затраты на производство электроэнергии.Фото: Liis Treimann

    Дочернее предприятие Eesti Energia Enefit Power через суд требует от Департамента конкуренции 3 миллиона евро в качестве возмещения ущерба, возникшего от поставок электроэнергии в рамках универсальной услуги.

    Осенью 2022 года Eesti Energia хотела установить цену производства энергии в рамках универсальной услуги на уровне 180 евро за мегаватт-час. Департамент конкуренции, однако, подтвердил цену в 150 евро.

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