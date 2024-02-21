    Польские фермеры усилили протесты: на землю высыпано украинское зерно

    Министерство иностранных дел Украины призвало власти Польши дать правовую оценку действиям участников акции протеста.Фото: Karol Serewis

    Польские фермеры расширили акции протеста против импорта украинской сельскохозяйственной продукции на всю территорию страны. Во вторник, 20 февраля, они начали блокировать не только пункты пропуска на границе с Украиной, но и некоторые дороги национального и областного значения, а также проводят акции в ряде городов, в частности Гданьске и Кракове, частично блокируя движение и там, передает DW.

    20 февраля протестующие еще больше ограничили движение транспорта на нескольких КПП на границе с Украиной, сообщила Государственная пограничная служба Украины. В частности, по данным ведомства, полностью или частично заблокировано движение грузовиков через пункты пропуска «Дорогуск – Ягодин», «Медика-Шегини», «Долгобичув-Угринов», «Зосин-Устилуг», «Корчева-Краковец» и «Гребенное-Рава-Русская».
    На КПП «Медика – Шегини» польские фермеры открыли украинские грузовые вагоны с зерном и рассыпали его, на некоторое время заблокировав пути. На распространенном в соцсетях видео видно, как фермеры выгружают кукурузу из нескольких грузовых вагонов, прибывших из Украины, и поют польский гимн. На место прибыла полиция, которая оцепила территорию, после чего железная дорога была разблокирована.
    Два вскрытых вагона с зерном предназначались для Германии. Всего на этой станции находилось около 40 вагонов с сельскохозяйственными товарами из Украины. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал разбрасывание украинского зерна по железнодорожным путям «очередной политической провокацией, направленной на раскол» между народами двух стран.
    Министерство иностранных дел Украины призвало власти Польши дать правовую оценку действиям участников акции протеста на польско-украинской границе и обеспечить разблокировку границы. Об этом представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко написал в Facebook. По его словам, действия польских протестующих и некоторых радикальных политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению вооруженной агрессии России.

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