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dv.ee

22 февраля 2024 в 13:46









«Полностью к кризису готово около 15% населения». Утвержден план действий по гражданской обороне

Иллюстративное фото. Фото: Dmytro Shapoval, Shutterstock

Правительство одобрило рамочный документ готовности Эстонии к кризисным ситуациям в настоящий момент, рекомендации, а также план действий по гражданской обороне на ближайшие четыре года.

В рамочном документе сформулированы цели, которых Эстония должна достичь в ближайшие десять лет, чтобы было обеспечено функционирование государства, а его население могло справляться даже с самыми масштабными и сложными кризисами.