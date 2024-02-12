    Боррель: НАТО не может зависеть от прихоти президента США

    Жозеп Боррель.Фото: JOHANNA GERON, AFP/Scanpix

    После заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что в случае переизбрания он не будет защищать все страны НАТО, глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель предостерег от отношения к НАТО как к меню в ресторане, пишет DW.

    Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что Североатлантический альянс не должен зависеть от прихотей президента США. «НАТО не может быть военным альянсом "a la carte", который зависит от прихоти президента США», – сказал глава внешней политики ЕС в понедельник, 12 февраля, в Брюсселе в ответ на недавние заявления бывшего президента США Дональда Трампа.
    «Страны НАТО не могут говорить "да" сегодня и "нет" завтра, когда речь идет о защите альянса. Он либо существует, либо нет», – добавил Боррель.
    Трамп об отказе помогать союзникам по НАТО
    10 февраля 77-летний экс-президент Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Южной Каролине рассказал об одной из своих встреч с европейскими политиками. Как заявил Трамп, руководитель «крупной страны» спросил его, будут ли США защищать это государство в случае нападения России. Американский политик, по его словам, ответил, что в случае неуплаты взносов в бюджет НАТО он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны и даже «поощрял бы» напавшую сторону «делать все, что она захочет».
    11 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что в случае нападения на кого-либо из стран-членов Североатлантического альянса объединенный военный блок встанет на его защиту.
    «НАТО по-прежнему готова и способна защитить всех союзников, – подчеркнул генсек альянса. – Любая атака на НАТО приведет к единому и решительному ответу. Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает нашу общую безопасность, включая безопасность Соединенных Штатов, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску». Столтенберг ожидает, что США «останутся сильным и преданным союзником НАТО» независимо от того, кто победит на президентских выборах в стране.

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