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dv.ee

28 февраля 2024 в 7:36









SEB: к концу года Euribor не опустится ниже 3%

Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

Эксперты отмечают, что оптимизм финансовых рынков в отношении инфляции и снижении процентных ставок со стороны Европейского центробанка уменьшился, пишет rus.err.

Так, в SEB считают, что ставка Euribor к концу года не опустится ниже 3%, в то время как в конце прошлого года речь шла о 2,5%.

«В долгосрочной перспективе такие ожидания снижения ставок обусловлены тем, что экономика еврозоны оказалась выносливой. Если обратить внимание на безработицу еврозоны, то свежие данные говорят об очень низком показателе: 6,4%. Ожидается, что безработица увеличится до 6,5%. Но насколько снижать ставку – это решение центробанка. Основными влияющими факторами станут безработица и рост заработных плат», – пояснил маклер рынков капитала SEB Эрик Лаур.

«Что мы знаем? Что есть забастовки в Европе. То есть очень сильный потенциал насчет роста зарплат. Поэтому мы можем ожидать, что следующие раунды или прогнозы расскажут нам более интересные истории о том, как будут развиваться зарплаты и инфляция», – добавил экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель.

Самый вероятный прогноз, который предложили все эксперты: Европейский центробанк снизит процентные ставки в июне на 25 процентных пункта.