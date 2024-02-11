    Рост Euribor помог фирме-газели увеличить продажи втрое

    Управляющими и владельцами AutoPayments являются братья Каур (слева) и Михкель Метс.Фото: Andras Kralla

    Фирма-газель AutoPayments, финансирующая покупку автомобилей, получила выгоду от роста Euribor, однако предрекает дальнейший успех даже в том случае, если он упадет.

    Владельцы AutoPayments Михкель и Каур Метс – браться, основавшие компанию в 2011 году с целью сделать покупку автомобиля более удобной. Отвечая на вопрос о том, привели ли рост цен и повышение Euribor к увеличению числа клиентов, Михкель Метс признал, что последние месяцы 2023 года были чрезвычайно успешными.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Рост Euribor помог фирме-газели увеличить продажи втрое
Обманутые покупатели не получили заказанный в Deluxewine алкоголь. Компания утверждает, что проблема в персонале
В январе цены быстро выросли. Экономист объясняет, почему
Эпицентр
Кристина Каллас: в Ида-Вирумаа построят еще пять школьных зданий
В Нарве, в районе Старый город 5 февраля официально открылся комплекс зданий двух государственных учебных заведений: Нарвской эстонской гимназии и Нарвской эстонской основной школы, принадлежащих государству.
В Нарве, в районе Старый город 5 февраля официально открылся комплекс зданий двух государственных учебных заведений: Нарвской эстонской гимназии и Нарвской эстонской основной школы, принадлежащих государству.
Все большие материалы
Инвестор
Nordecon вышел в прибыль, выручка упала
Выручка Nordecon за 2023 год упала на 14% и составила 278 миллионов евро. При этом компания вышла в прибыль.
Выручка Nordecon за 2023 год упала на 14% и составила 278 миллионов евро. При этом компания вышла в прибыль.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: историческое событие по индексу S&P 500(0)
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Танилас: давайте будем ценить свое время и выйдем на пенсию с миллионом!
Вместо того чтобы тратить время на написание комментариев в интернете, давайте сделаем наших детей миллионерами, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас в статье, присланной на конкурс Edukas Eesti.
Вместо того чтобы тратить время на написание комментариев в интернете, давайте сделаем наших детей миллионерами, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас в статье, присланной на конкурс Edukas Eesti.
Все мнения
Интервью
Нарвская компания заработала в Аргентине миллионы на американских авиапассажирах
В Нарве зарегистрирована компания, обеспечивающая трансферы из аэропортов по всему миру. У нее сотни бизнес-клиентов из США и Канады, а ее сотрудники организовывали транспорт из аэропортов на Олимпийских играх, чемпионатах мира по футболу и по регби. Выручка за последние два года превысила два миллиона евро.
В Нарве зарегистрирована компания, обеспечивающая трансферы из аэропортов по всему миру. У нее сотни бизнес-клиентов из США и Канады, а ее сотрудники организовывали транспорт из аэропортов на Олимпийских играх, чемпионатах мира по футболу и по регби. Выручка за последние два года превысила два миллиона евро.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект