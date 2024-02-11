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Алена Стадник

11 февраля 2024 в 14:33









Рост Euribor помог фирме-газели увеличить продажи втрое

Управляющими и владельцами AutoPayments являются братья Каур (слева) и Михкель Метс. Фото: Andras Kralla

Фирма-газель AutoPayments, финансирующая покупку автомобилей, получила выгоду от роста Euribor, однако предрекает дальнейший успех даже в том случае, если он упадет.

Владельцы AutoPayments Михкель и Каур Метс – браться, основавшие компанию в 2011 году с целью сделать покупку автомобиля более удобной. Отвечая на вопрос о том, привели ли рост цен и повышение Euribor к увеличению числа клиентов, Михкель Метс признал, что последние месяцы 2023 года были чрезвычайно успешными.