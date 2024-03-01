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dv.ee

1 марта 2024 в 15:13









LHV может быть заинтересован в покупке эстонского подразделения Luminor

Член совета LHV Group Хельдур Меэритс. Фото: Andras Kralla

Член совета LHV Group Хельдур Меэритс рассказал в интервью Postimees, что если Luminor будет продан по частям, то LHV может быть заинтересован в покупке эстонского подразделения банка.

Банк Luminor, который работает в трех странах Балтии, вскоре может быть выставлен на продажу – речь идет о сделке стоимостью около двух миллиардов евро.