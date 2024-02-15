Биржа

Индрек Мяэ

15 февраля 2024 в 9:23









Умный капитал утекает из Эстонии: привлечение иностранных инвесторов – почти невозможная миссия

Партнер Redgate Capital Валерия Кийск констатирует, что из-за геополитических рисков объем иностранного капитала в Эстонии уменьшился, облегчения ждут за счет местных предприятий. Фото: Raul Mee

Из-за геополитических рисков, а также нестабильности налоговой среды Эстония становится местом, которое иностранные инвесторы рассматривают все реже. Эту проблему ощущают и местные пенсионные фонды.

В последнее время не редки новости о том, что иностранный и местный капитал покидает эстонские предприятия. Недавно Äripäev писал о том, как пенсионные фонды LHV и Swedbank продали акции Tallinna Kaubamaja, причем совсем недавно они отказались и от позиций в Tallink. Кроме того, произошло несколько выходов с рынка недвижимости. Например, пару дней назад стало известно, что эстонский капитал под управлением Гуйдо Пярнитса забирает у американских инвесторов городок Ülemiste, а в конце прошлого года появилась информация о том, что Kapitel, контрольным пакетом в котором владеет Тоомас Аннус, и Tristafan, принадлежащий Мати Поллу, приобрели Viru Keskus у финского концерна Pontos.

На фоне таких крупных сделок Äripäev поинтересовался, есть ли прямая связь между оттоком умного капитала из региона и геополитическими рисками, и насколько привлекательность региона снизилась. О возможности войны предупреждали уходящий командующий Силами обороны Мартин Херем, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Все они озвучивали сценарий, согласно которому Россия может атаковать одну из стран НАТО уже через три года.

Геополитический риск