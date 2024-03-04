    Глобальный разработчик ПО Dynatrace открыл представительство в Таллинне

    Компания Dynatrace является важным работодателем в технологическом секторе на местном рынке.Фото: Dynatrace

    4 марта официально открывается новый таллиннский офис учрежденной в Австрии и котирующейся на бирже США глобальной технологической компании Dynatrace.

    Глава таллиннского подразделения Dynatrace Кристиан Сяги отметил, что открытие офиса подтверждает – компания является важным работодателем в технологическом секторе на местном рынке, а также стремится внести свой вклад в развитие и конкурентоспособность эстонского технологического сектора.

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