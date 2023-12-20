Новости

dv.ee

20 декабря 2023 в 9:57









Freedom Finance Europe откроет представительство в Эстонии

Freedom Finance Europe является дочерней компанией Freedom Holding Corp. и одним из крупнейших биржевых брокеров в Европе. Фото: Pressifoto

Freedom Finance Europe объявила о намерении открыть представительства в Эстонии и Литве в течение следующего года. Кроме того, открыты три новых представительства в Нидерландах, Австрии и Болгарии.

«Открытие трех новых офисов и предстоящее открытие представительств в Эстонии и Литве отражает стремление компании предоставлять передовые инвестиционные решения на различных европейских рынках», – сообщается в пресс-релизе.

Компания, которая официального запустила инвестиционную платформу Freedom24 на территории ЕС в 2021 году, открыла шесть новых представительств в течение этого года.

Новый офис Freedom Finance Europe в Амстердаме будет заниматься развитием голландского рынка и служить хабом для стран Бенилюкса – региона, где за последние 12 месяцев число клиентов компании выросло на 162%. Решение об открытии филиала в Австрии опирается на солидные показатели роста: за последний год клиентская база Freedom Finance Europe увеличилась на 164%. Представительство в Болгарии в рамках стратегической инициативы по расширению бизнеса укрепит присутствие компании в Юго-Восточной Европе.

Freedom Finance Europe является дочерней компанией Freedom Holding Corp. и одним из крупнейших биржевых брокеров в Европе.

Компания имеет лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) и уполномочена обслуживать клиентов из стран ЕС и ЕЭЗ. Freedom Finance Europe получила рейтинг B/B от S&P Global Ratin&P Global Ratings.