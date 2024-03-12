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dv.ee

12 марта 2024 в 7:58









В Эстонии подготовили законопроект, регулирующий рынок криптоуслуг

Фото: Hi my name is Jacco

Министр финансов Март Вырклаэв направил правительству законопроект о регулировании рынка криптовалютных активов, вводя требования к поставщикам услуг.

Законопроект направлен на упорядочение рынка и увеличение его надежности, учитывая, что до сих пор в ЕС отсутствовало единое регулирование крипторынка, кроме мер против отмывания денег, пишет rus.err.ee.

Весной прошлого года было объявлено о европейском регламенте, обеспечивающим единые правила для криптопоставщиков, способствующим прозрачности и предоставлению услуг на единых условиях во всех странах-членах.

В Эстонии надзор за криптоактивами перейдет к Финансовой инспекции.

Законопроект также повышает порог для требования проспекта ценных бумаг с 5 до 8 млн евро, способствуя развитию рынка капитала Эстонии и согласуясь с аналогичными изменениями в Латвии и Литве.