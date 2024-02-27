    Жизнь криптоброкеров станет в разы сложнее: «Свобода без ответственности — это анархия»

    Представитель криптосообщества и соучредитель BananaCorp Санден Гансен считает, что нельзя стричь всех представителей криптосферы под одну гребенку. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

    Жизнь компаний, предлагающих криптоброкерские услуги в Эстонии, существенно усложнится. Само открытие бизнеса вскоре обойдется в пару десятков тысяч евро.

    «Криптоиндустрия должна понять, что свобода без ответственности — это просто анархия. Мы не можем допустить, чтобы стабильность финансовых рынков приносилась в жертву ради инноваций», – подчеркнул глава Финансовой инспекции Кильвар Кесслер.

    Мероприятие организовали Eesti Digivara Liit, Eesti Web3 Koda, BananaConf и адвокатское бюро LEXTAL.

    В будущем криптосферу ждет ряд изменений. Например, тем, кто хочет начать деятельность криптоброкера, придется заплатить около 20 000 евро только для того, чтобы начать процесс лицензирования.
    «Я верю только в евро», — сказал Кесслер. После смеха присутствующих в зале он пояснил, что при более низкой плате лицензирование будет означать финансовые потери для Финансовой инспекции. «Но если вы готовы заплатить такую сумму, пожалуйста, сэр!»
    Зерна отделяются от плевел

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