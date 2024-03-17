    Министр юстиции Калле Лаанет уходит в отставку

    Министр юстиции Калле Лаанет.Фото: Liis Treimann

    Министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) после разговора с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) принял решение уйти в отставку на фоне новостей, появившихся в СМИ.

    В субботу издание Eesti Ekspress сообщило, что как на должности министра юстиции, так и ранее в качестве министра обороны Калле Лаанет арендовал в Таллинне квартиру у пасынка за государственные деньги, передает rus.err.ee.
    Центральная криминальная полиция расследует, нарушил ли Лаанет антикоррупционный закон.
    «В Законе о борьбе с коррупцией указано, что должностному лицу запрещено принимать решение или действовать в отношении связанного с ним лица. Министр – должностное лицо, сын супруги министра – связанное лицо по антикоррупционному закону, И в этом случае действительно может быть так, что здесь допущено какое-то нарушение ограничения на деятельность», – сообщил глава антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции Айвар Сепп.
    Лаанет продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока президент не назначит нового министра юстиции по предложению главы правительства.

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