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dv.ee

17 марта 2024 в 10:24









Министр юстиции Калле Лаанет уходит в отставку

Министр юстиции Калле Лаанет. Фото: Liis Treimann

Министр юстиции Калле Лаанет (Партия реформ) после разговора с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) принял решение уйти в отставку на фоне новостей, появившихся в СМИ.

В субботу издание Eesti Ekspress сообщило, что как на должности министра юстиции, так и ранее в качестве министра обороны Калле Лаанет арендовал в Таллинне квартиру у пасынка за государственные деньги, передает rus.err.ee.

Центральная криминальная полиция расследует, нарушил ли Лаанет антикоррупционный закон.

«В Законе о борьбе с коррупцией указано, что должностному лицу запрещено принимать решение или действовать в отношении связанного с ним лица. Министр – должностное лицо, сын супруги министра – связанное лицо по антикоррупционному закону, И в этом случае действительно может быть так, что здесь допущено какое-то нарушение ограничения на деятельность», – сообщил глава антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции Айвар Сепп.

Лаанет продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока президент не назначит нового министра юстиции по предложению главы правительства.