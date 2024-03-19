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dv.ee

19 марта 2024 в 9:21









Выбросы парниковых газов снижаются с трудом – необходимы дополнительные меры

Шахта. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Инвентаризация парниковых газов показала, что по сравнению с 2005 годом выбросы парниковых газов в Эстонии сократились на 12 процентов, передает Postimees.