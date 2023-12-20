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dv.ee

20 декабря 2023 в 11:02









Почти 200 млн евро из Фонда справедливого перехода могут быть утрачены

Церемония, посвященная началу строительства завода магнитов Silmet в Нарве. На переднем плане – министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало. Фото: Liis Treimann

Распределение средств из Фонда справедливого перехода сильно отстает от графика. Если правительство не успеет распределить деньги к установленному сроку, они будут утрачены, пишет Postimees.

Cредства из Фонда справедливого перехода в объеме 252 млн евро должны быть распределены не позднее конца 2026 года. Чтобы не отставать от графика, была поставлена промежуточная цель: до конца этого года в Ида-Вирумаа необходимо распределить субсидии на 191 млн евро.

Однако, по подсчетам издания, к середине декабря было одобрено финансирование проектов на сумму лишь 27,5 млн евро, из которых 18,75 млн евро будут направлены на строительство магнитного завода Silmet в Нарве.

На стадии предварительных консультаций все еще находятся заявки на гранты на 46 миллионов евро, но и там уже наблюдаются отказы. Так, отрицательный ответ получила компания Viru Keemia Grupp (VKG), которая запрашивала десять миллионов евро на строительство завода по переработке пластиковых отходов в Кохтла-Ярве. Причина в том, что при переработке пластиковых отходов выделяются газ и кокс, что противоречит условиям фонда.

В начале декабря Министерство экономики и коммуникаций заявило, что условия поддержки будут смягчены. По словам министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало, смягчение условий было вызвано вялым интересом предпринимателей.

«Если бы мы укладывались в график, то сейчас не было бы речи о более мягких условиях. Но это пришлось сделать, иначе был бы риск, что мы застрянем», – объяснил министр.

«Принципы поддержки были разработаны еще до кризисов последних лет – до российского вторжения в Украину, энергетического и инфляционного кризиса. Поскольку за это время произошло множество неожиданных изменений, условия, установленные много лет назад, уже не были достаточно привлекательными для предпринимателей», – добавил Рийсало.

Несмотря на смягчение условий, есть сомнения в том, что 252 миллиона евро будут выплачены до 2026 года. Поэтому чиновники Министерства финансов, а также министр финансов Март Вырклаэв пытаются договориться о продлении сроков с Европейской комиссией. По словам Вырклаэва, надежды на позитивный ответ мало.