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22 марта 2024 в 9:05









FT: США требуют от Киева прекратить удары по российским НПЗ

13 марта украинские дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Фото: Video Obtained By Reuters

По данным британской газеты Financial Times, Вашингтон оказывает давление на украинские спецслужбы, требуя от них прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, передает rus.err.ee.

На прошлой неделе украинские дроны поразили семь НПЗ на территории России, а с начала 2022 года ударам подверглись 12 НПЗ, а также несколько хранилищ топлива и портовых терминалов для его экспорта. Это поставило под угрозу до 60% российского экспорта нефти и нефтепродуктов, а мировые цены на нефть с начала года выросли уже на 15% до 85 долларов за баррель.

Три информированных источника на условиях анонимности сообщили Financial Times, что США требуют от Украины прекратить эти удары, опасаясь роста цен на бензин в преддверии президентских выборов в ноябре.

В Вашингтоне также опасаются, что Россия может предпринять ответные шаги против топливной инфраструктуры, от которой зависят западные страны.