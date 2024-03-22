    FT: США требуют от Киева прекратить удары по российским НПЗ

    13 марта украинские дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Фото: Video Obtained By Reuters

    По данным британской газеты Financial Times, Вашингтон оказывает давление на украинские спецслужбы, требуя от них прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, передает rus.err.ee.

    На прошлой неделе украинские дроны поразили семь НПЗ на территории России, а с начала 2022 года ударам подверглись 12 НПЗ, а также несколько хранилищ топлива и портовых терминалов для его экспорта. Это поставило под угрозу до 60% российского экспорта нефти и нефтепродуктов, а мировые цены на нефть с начала года выросли уже на 15% до 85 долларов за баррель.
    Три информированных источника на условиях анонимности сообщили Financial Times, что США требуют от Украины прекратить эти удары, опасаясь роста цен на бензин в преддверии президентских выборов в ноябре.
    В Вашингтоне также опасаются, что Россия может предпринять ответные шаги против топливной инфраструктуры, от которой зависят западные страны.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Госсуд поставил крест на крупной инвестиции
Дело Porto Franco – удачный повод к окончательному решению центристского вопроса
Инвестиционный банк Северных стран выплачивает дивиденды
Эпицентр
«Я иду сознаваться»: ранее осужденный предприниматель вместо грузоперевозок загрузил полицию
Cудимый за серию мошенничеств с перевозками Константин Никольский нынешней зимой вновь открыл охоту на слишком доверчивых жертв в интернете. Но после обращения обманутых в полицию и к журналистам ДВ он утверждает, что готов сдаться и дать признательные показания.
Cудимый за серию мошенничеств с перевозками Константин Никольский нынешней зимой вновь открыл охоту на слишком доверчивых жертв в интернете. Но после обращения обманутых в полицию и к журналистам ДВ он утверждает, что готов сдаться и дать признательные показания.
Все большие материалы
Инвестор
Эксперты рекомендуют: как инвестировать на бычьем рынке
Официально S&P находится на бычьем рынке, а это значит, что инвесторам приходится покупать акции на рынке по все более высоким ценам, но у экспертов есть несколько стратегий, позволяющих удачно покупать акции в период бычьего рынка.
Официально S&P находится на бычьем рынке, а это значит, что инвесторам приходится покупать акции на рынке по все более высоким ценам, но у экспертов есть несколько стратегий, позволяющих удачно покупать акции в период бычьего рынка.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: любишь какао, люби и денежки платить. Биткойн отдыхает
Выполнили обещание: угощаем шоколадкой! Мы обещали рассмотреть, почему цены на какао растут как на дрожжах (Какао? На дрожжах? Мда) – и вот вам пожалуйста!
Выполнили обещание: угощаем шоколадкой! Мы обещали рассмотреть, почему цены на какао растут как на дрожжах (Какао? На дрожжах? Мда) – и вот вам пожалуйста!
Все подкасты ДВ
Mнения
Ханно Линдпере об экономической стратегии: если удастся воплотить хотя бы 25%, я буду счастлив
Экономический рост зависит в первую очередь от притока капитала, а он стал более дорогим, недоступным и локализованным. Следует сосредоточить усилия на том, чтобы привлечь его, сказал Ханно Линдпере, партнер и руководитель консалтинговых услуг KPMG, в своем выступлении на презентации Стратегии экономического развития Эстонии.
Экономический рост зависит в первую очередь от притока капитала, а он стал более дорогим, недоступным и локализованным. Следует сосредоточить усилия на том, чтобы привлечь его, сказал Ханно Линдпере, партнер и руководитель консалтинговых услуг KPMG, в своем выступлении на презентации Стратегии экономического развития Эстонии.
Все мнения
Интервью
Сеть барбершопов в Нарве: сначала идея казалась безумной
Пять лет назад открылся первый в Нарве барбершоп. Сейчас RealMedvedev – это сеть из трех заведений, одно из которых работает и как учебный класс для новых мастеров. А само понятие барбершопа перестало быть здесь экзотикой.
Пять лет назад открылся первый в Нарве барбершоп. Сейчас RealMedvedev – это сеть из трех заведений, одно из которых работает и как учебный класс для новых мастеров. А само понятие барбершопа перестало быть здесь экзотикой.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект