Новый министр юстиции – однокурсник генпрокурора

Президент Алар Карис назначил Мадиса Тимпсона новым министром юстиции.Фото: Liis Treimann
По словам премьер-министра Каи Каллас, задача нового министра юстиции – обеспечить трудовой мир в его сфере ответственности. Поэтому Мадис Тимпсон планирует сесть со своим бывшим однокурсником, генеральным прокурором, и провести честную беседу.
Сегодня президент Алар Карис назначил новым министром юстиции Мадиса Тимпсона, известного также как мэр Вильянди. По словам Тимпсона, президента интересовали вопросы о пределах независимости прокуратуры, которые остались нерешенными после отставки Лаанета.
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