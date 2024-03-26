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Стийне Рейнтам

26 марта 2024 в 14:40









Сыырумаа об отставке Кылварта: как предпринимателю – безразлично, как спортсмену – жаль

Урмас Сыырумаа считает, что с приходом новой власти для столичных предпринимателей ничего не изменится. Фото: Andras Kralla

Смещение Михаила Кылварта с поста мэра положило конец власти Центристской партии в Таллинне. По мнению предпринимателя Урмаса Сыырумаа, городские предприятия работают слишком эгоцентрично, и со сменой городской власти им следует перейти в частные руки.

По словам Сыырумаа, так называемые «цепочки» Центристской партии в городских учреждениях, предприятиях и их советах могли бы начать разрушаться. Многие городские службы должны быть полностью или как минимум частично приватизированы, считает предприниматель.

«Я говорил Кылварту и многим другим, что город никогда не будет таким эффективным, как частный предприниматель», – подчеркнул Сыырумаа.

Он пояснил, что городские компании работают излишне обособленно: «Хуже всего, когда сам (город Таллинн – ред.) придумываешь нормативные акты, сам их составляешь, сам исполняешь и сам проверяешь – это и есть цепочка коррупции».

По оценке Сыырумаа, изменения в структуре и деятельности городских предприятий произойдут только тогда, когда пресса обнаружит признаки коррупции.

Серьезных перемен для предпринимателей не будет

Сыырумаа считает, что в ближайший год даже с приходом новой столичной власти для предпринимателей мало что изменится. Кроме того, уже в следующем году пройдут столичные выборы, и тогда городские лидеры могут смениться вновь.

Как предприниматель Сыырумаа безразлично относится к смене власти, но как спортсмену ему жаль. По его словам, не так много мэров, которые вносили такой вклад в сферу спорта, как Кылварт.

Одна из претензий застройщиков и строителей к уже бывшей столичной власти – это медлительность чиновников. Сыырумаа, однако, считает, что городское планирование в Таллинне всегда занимало много времени, и новый мэр социал-демократ ничего не изменит в этой области.

«Чтобы планировки обрабатывались быстрее, можно было бы привлечь к процессу самих предпринимателей», – предложил он, добавив, что предприниматели могли бы оплатить часть затрат на рабочую силу.

Новый мэр пока неизвестен

Сыырумаа не испытывает большого сожаления в связи с тем, что Михаила Кылварта отправили в отставку с поста мэра Таллинна. По его словам, у каждого свой путь.

Предприниматель не смог назвать имя того, что мог бы занять кресло мэра, но отметил, что лидер фракции социал-демократов Евгений Осиновский имеет опыт и хорошее представление о Таллинне: «Кто бы он ни был, в любом случае, силы ему!»

На сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания мэру Михаилу Кылварту был вынесен вотум недоверия. За вынесение вотума проголосовал 41 депутат.

Мэру вынесла вотум не только оппозиция, но и коалиционный партнер – Социал-демократическая партия.

Центристская партия находилась у власти в Таллинне почти 20 лет.