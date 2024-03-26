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Ярослав Тавгень

26 марта 2024 в 10:53









Мария Юферева-Скуратовски: это символическое очищение. Давно пора

Фото: Ольга Макина

По мнению депутата Рийгикогу от Партии реформ Марии Юферевой-Скуратовски, отставка Кылварта с поста мэра и развал правящей коалиции в Таллинне – это символическое очищение для Центристской партии, которое она должна была пройти давно. Юферева-Скуратовски критикует Кылварта за то, что он возглавил Центристскую партию, и обращает внимание на то, как сильно в его бытность мэром расширилась медиаимперия городских СМИ.

По словам депутата парламента от Партии реформ Юферевой-Скуратовски, когда она увидела решение суда второй инстанции, вынесшего обвинительный приговор по делу Porto Franco, она сразу поняла, что перспектив сохранения нынешней правящей коалиции в Таллинне нет.

«Думаю, что развал коалиции подстегнуло и то, что в решении суда имя Михаила Кылварта использовалось более 130 раз. Да и трудно представить себе, как может быть мэром столицы председатель партии, на которой висят такие огромные долги. Да, решение суда еще не вступило в силу, центристы его будут оспаривать, но все же в демократическом обществе за такие вещи нужно брать политическую ответственность. Через полтора года будут выборы – и на них центристы будут бороться за симпатии избирателей уже на общих основаниях», – говорит депутат.

Под «общими основаниями» Юферева-Скуратовски подразумевает то, что теперь, когда центристы окажутся в оппозиции, в их руках не окажется того, что сегодня называют «медиаимперией» – СМИ, принадлежащие городу и работавшие, по мнению Юферевой-Скуратовски, на продвижение Центристской партии.

«В раздувании этой медиаимперии обвиняли Сависаара (я, как человек, работавший на "Первом балтийском канале", знаю, о чем говорю), но при Кылварте этот процесс лишь усилился. Только в последнее время я начала вникать в то, что пишет "Столица" – так содержание этой газеты далеко от городских новостей. Одни фельетоны Виталия Белобровцева чего стоят – это же просто сведение счетов с политическими оппонентами в неприглядной форме (какое это вообще отношение имеет к городскому управлению?). Газете даже нет смысла призывать голосовать за мэра или вице-мэра – достаточно постоянно рассказывать, сколько добра каждый из них принес. Результаты на выборах были соответствующими», – вспоминает Юферева-Скуратовски.

Она считает, что новая коалиция не сможет себе позволить злоупотреблять городскими СМИ, т.к. будет состоять из большого числа партнеров, которым еще между собой нужно договориться.

Каким будет состав этой коалиции, Юферева-Скуратовски не знает, т.к., по собственному признанию, не сильно следила за коалиционными раскладами после того, как ее исключили из горсобрания из-за ошибки со сменой места жительства.

«Слышала версию, что мэром может стать Осиновский. А вот для потенциальной коалиции центристы-EKRE голосов не хватает чисто математически», – рассуждает Юферева-Скуратовски.

Что теперь будет с Центристской партией? По мнению Юферевой-Скуратовски, ближайший год определит, сохранится ли эта партия в качестве серьезной политической силы.

«Коалиция в Рийгикогу сохранится – там люди устроились на хороших должностях. А вот из фракции в горсобрании люди побегут. Вполне допускаю, что вице-мэры никуда не уйдут и продолжат работу в новой коалиции», – говорит депутат.

Главной (и чуть ли не единственной) ошибкой Михаила Кылварта Юферева-Скуратовски считает то, что он возглавил Центристскую партию, что и привело к исходу из нее видных эстонских политиков.

«То, что после того конгресса из Центристской партии ушли именитые эстонцы – ответственность Кылварта. Я говорила раньше и повторю сейчас – то решение было ошибкой. Но я вменяю ему только это. К тому, что центристы потеряли власть в Таллинне, нельзя винить Кылварта: к этому привела цепочка событий еще со времен Сависаара, выдвинувшегося на выборы в составе другого избирательного союза. Потом была война и т.д.», – говорит политик.

Большую часть своей карьеры Юферева-Скуратовски провела в Центристской партии, из которой ушла в конце прошлого года. Почему же она сегодня ее критикует?

«Ситуация была другой. В партию меня привел Сависаар, а большую часть времени я была в команде Ратаса. Когда я была старейшиной Ласнамяэ, мэром был Таави Аас, и мы прекрасно сотрудничали. У меня даже не было момента, чтобы я когда-то работала с Кылвартом. А с теми людьми, с кем я работаю, у меня и сейчас хорошие отношения, я их никогда не критикую», – поясняет Юферева-Скуратовски.