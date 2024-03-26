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26 марта 2024 в 6:58









Михаилу Кылварту вынесен вотум недоверия

Михаил Кылварт утратил пост столичного главы. Фото: Liis Treimann

На сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания мэру Михаилу Кылварту был вынесен вотум недоверия. За вынесение вотума проголосовал 41 депутат.

Мэру вынесла вотум не только оппозиция, но и коалиционный партнер, Социал-демократическая партия. EKRE заявила, что не станет поддерживать вотум недоверия, поскольку со сменой власти в городе ничего не изменится.

Для выражения недоверия Центристской партии и Кылварту требовалось 40 голосов членов горсобрания. На том же заседании члены горсобрания должны были также выбрать и.о. мэра, которым с 40 голосами стала руководитель Таллиннского округа социал-демократов Мадле Липпус.

Лидер фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере выступил с речью в поддержку выражения недоверия от имени инициаторов. Он начал и закончил свою речь высказыванием «В конце концов мы победим».

По его словам, дело в ценностях, а не в том, осуждена ли уже Центристская партия в Госсуде. Кроме того, Пере упрекнул Кылварта в том, что тот никогда прямо не назвал Путина военным преступником.

Кылварт в своей речи говорил о том, что налоговые решения правительства страны, по его мнению, недостаточно продуманы. Он также отметил, что центристы внедрили в городе бесплатный общественный транспорт и улучшили улицы. Мэр отметил, что социал-демократы не были хорошими партнерами по коалиции. Он выразил сожаление, что при участии социал-демократов была закрыта пожарная часть в Копли. Тем не менее он поблагодарил их за сотрудничество.

Центристская партия находится у власти в Таллинне почти 20 лет.