    Михаилу Кылварту вынесен вотум недоверия

    Михаил Кылварт утратил пост столичного главы.Фото: Liis Treimann

    На сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания мэру Михаилу Кылварту был вынесен вотум недоверия. За вынесение вотума проголосовал 41 депутат.

    Мэру вынесла вотум не только оппозиция, но и коалиционный партнер, Социал-демократическая партия. EKRE заявила, что не станет поддерживать вотум недоверия, поскольку со сменой власти в городе ничего не изменится.
    Для выражения недоверия Центристской партии и Кылварту требовалось 40 голосов членов горсобрания. На том же заседании члены горсобрания должны были также выбрать и.о. мэра, которым с 40 голосами стала руководитель Таллиннского округа социал-демократов Мадле Липпус.
    Лидер фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере выступил с речью в поддержку выражения недоверия от имени инициаторов. Он начал и закончил свою речь высказыванием «В конце концов мы победим».
    По его словам, дело в ценностях, а не в том, осуждена ли уже Центристская партия в Госсуде. Кроме того, Пере упрекнул Кылварта в том, что тот никогда прямо не назвал Путина военным преступником.
    Кылварт в своей речи говорил о том, что налоговые решения правительства страны, по его мнению, недостаточно продуманы. Он также отметил, что центристы внедрили в городе бесплатный общественный транспорт и улучшили улицы. Мэр отметил, что социал-демократы не были хорошими партнерами по коалиции. Он выразил сожаление, что при участии социал-демократов была закрыта пожарная часть в Копли. Тем не менее он поблагодарил их за сотрудничество.
    Центристская партия находится у власти в Таллинне почти 20 лет.
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