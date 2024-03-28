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Индрек Лепик

28 марта 2024 в 5:47









Эстонские предприниматели зарабатывают в Германии: в стране проблемы, но они дают и возможности

Фото: dpa/Scanpix

Немецкая экономика похожа на затянувшийся грипп (падает давно и уверенно), но эстонские предприниматели все равно видят в немецком рынке потенциал и отмечают, что здесь можно зарабатывать за счет поддержки государства.

Экономика Германии находится в затяжном кризисе. «Больной человек Европы» уже несколько лет не только падает сам, но и утянул за собой Финляндию и Швецию (а через них – Эстонию).