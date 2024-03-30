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Вийвика Рыук

30 марта 2024 в 9:59









Какао дорожает, производители шоколада повышают цены. Решение: своя плантация в Коста-Рике

Основатель Chocokoo Кристель Ланкотс хочет ответить на рост цен созданием своей собственной плантации. Фото: Робин Роотс / Õhtuleht

Цена на какао выросли за последний месяц на 40%, за последние полгода на 115%, за последний год на 130% и за три года на 200%. Местные производители шоколада ищут новые решения. Одно из них - создать свою плантацию в Коста-Рике.

По словам Кристель Ланкотс, основательницы производителя шоколада Chokokoo, влияние повышения цен на какао на мелких производителей Эстонии очень велико, а рост рост цен она оценивает как “внезапный” и “стремительный”.