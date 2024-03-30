Семейным врачам временно разрешат принимать «не своих» пациентов
Это делается с целью решения проблемы нехватки семейных врачей, пишет ERR.
На этой неделе правительство решило предоставить семейным врачам возможность принимать людей, не входящих в их список, чтобы обеспечить пациентам доступ к медицинской помощи.
По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут, вполне вероятно, что в ближайшие годы человеку, чей семейный врач решит уйти на заслуженную пенсию, будут помогать разные врачи и медсестры, а не конкретный семейный врач.
В настоящее время углубляется дефицит семейных врачей, когда люди зачастую не могут зарегистрироваться в списке, поскольку списки по месту жительства заполнены.
«Поправка к закону способствует обеспечению качественной семейной медицинской помощи. Это кризисное решение на тот период, пока мы не вернемся к ситуации, когда каждому человеку гарантирован семейный врач в своем центре здоровья», – говорит Сиккут.
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