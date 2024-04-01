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Симо Сепп

1 апреля 2024 в 10:24









500 евро достаточно, чтобы вложить деньги в работы известного художника

Пия Аусман, менеджер Haus Gallery, рассказывает о ценовом диапазоне произведений искусства, их особенностях, а также о художниках, в чью инвестиционную привлекательность она верит. Фото: Андрас Кралла

Инвестиции в искусство набирают все большую популярность среди жителей Эстонии, возросший спрос уже привел к заметному росту цен. «У нас была ситуация на аукционе, когда произведение, первоначальная цена которого составляла 500 евро, было приобретено за 5000 евро», – говорит Пия Аусман, управляющий и куратор Haus Galeri.

В программе «Portfelli kasvuplaanid» радио Äripäev Аусман отметила, что в последние годы, наряду с живописью, популярность стала набирать графика и рисунки с интригующими и захватывающими мотивами.

В пользу графики как инвестиционного инструмента говорит более доступный ценовой диапазон, хотя за последние три-четыре года ее рынок рос настолько быстро, что цены тоже поднялись на сто процентов. Самыми известными авторами в сегменте графики, про которых слышал, наверное, каждый эстонец, являются Эдуард Вийральт и Гюнтер Рейндорф.