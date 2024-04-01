500 евро достаточно, чтобы вложить деньги в работы известного художника

Пия Аусман, менеджер Haus Gallery, рассказывает о ценовом диапазоне произведений искусства, их особенностях, а также о художниках, в чью инвестиционную привлекательность она верит.Фото: Андрас Кралла

Инвестиции в искусство набирают все большую популярность среди жителей Эстонии, возросший спрос уже привел к заметному росту цен. «У нас была ситуация на аукционе, когда произведение, первоначальная цена которого составляла 500 евро, было приобретено за 5000 евро», – говорит Пия Аусман, управляющий и куратор Haus Galeri.

В программе «Portfelli kasvuplaanid» радио Äripäev Аусман отметила, что в последние годы, наряду с живописью, популярность стала набирать графика и рисунки с интригующими и захватывающими мотивами.
В пользу графики как инвестиционного инструмента говорит более доступный ценовой диапазон, хотя за последние три-четыре года ее рынок рос настолько быстро, что цены тоже поднялись на сто процентов. Самыми известными авторами в сегменте графики, про которых слышал, наверное, каждый эстонец, являются Эдуард Вийральт и Гюнтер Рейндорф.

Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

Статьи по теме
Фонд Baltic Horizon завершил год с убытком в несколько десятков миллионов
Пожар на крупном оборонном заводе в России. На «Уралмаше» обрушилась крыша
Вкус биржи: все хорошо, мы узнавали
Эпицентр
Большой опрос предпринимателей: руководители повышают зарплаты за счет прибыли
Infopank провел опрос более 300 предприятий и выяснил, что их руководители ждут падения оборота и прибыли в ближайшие полгода.
Infopank провел опрос более 300 предприятий и выяснил, что их руководители ждут падения оборота и прибыли в ближайшие полгода.
Все большие материалы
Инвестор
Исследование: акции, которые выросли в 10 раз за 10 лет
Компания Jenga Investment Partners Limited провела исследование 446 компаний, чьи акции выросли с 2012 года не меньше, чем на 1000%.
Компания Jenga Investment Partners Limited провела исследование 446 компаний, чьи акции выросли с 2012 года не меньше, чем на 1000%.
Все новости для инвесторов
Инвестор
Биткойн стоит $70 000
Курс самой популярной криптовалюты биткойн превысил 70 тысяч долларов.
Курс самой популярной криптовалюты биткойн превысил 70 тысяч долларов.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: все хорошо, мы узнавали
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Фондовый управляющий: вернется ли Euribor к 0%?
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Все мнения
Mнения
Фондовый управляющий: вернется ли Euribor к 0%?
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Все мнения
Интервью
Эстонец из Петербурга строит с супругой ресторан высокой кухни в Силламяэ
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Все Интервью
Интервью
Эстонец из Петербурга строит с супругой ресторан высокой кухни в Силламяэ
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Контент-маркетинг
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект