500 евро достаточно, чтобы вложить деньги в работы известного художника
Пия Аусман, менеджер Haus Gallery, рассказывает о ценовом диапазоне произведений искусства, их особенностях, а также о художниках, в чью инвестиционную привлекательность она верит.Фото: Андрас Кралла
Инвестиции в искусство набирают все большую популярность среди жителей Эстонии, возросший спрос уже привел к заметному росту цен. «У нас была ситуация на аукционе, когда произведение, первоначальная цена которого составляла 500 евро, было приобретено за 5000 евро», – говорит Пия Аусман, управляющий и куратор Haus Galeri.
В программе «Portfelli kasvuplaanid» радио Äripäev Аусман отметила, что в последние годы, наряду с живописью, популярность стала набирать графика и рисунки с интригующими и захватывающими мотивами.
В пользу графики как инвестиционного инструмента говорит более доступный ценовой диапазон, хотя за последние три-четыре года ее рынок рос настолько быстро, что цены тоже поднялись на сто процентов. Самыми известными авторами в сегменте графики, про которых слышал, наверное, каждый эстонец, являются Эдуард Вийральт и Гюнтер Рейндорф.
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Фондовый управляющий: вернется ли Euribor к 0%?
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
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Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Эстонец из Петербурга строит с супругой ресторан высокой кухни в Силламяэ
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.