    Финнам разрешили продать лесной бизнес эстонцам

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Лесопромышленный финский концерн Metsä Group получил разрешение от Департамента конкуренции на продажу своего эстонского бизнеса по производству древесины компании Combiwood Grupp.

    Так, концерн Metsä Group полностью продает Combiwood эстонскую дочернюю компанию Metsä Forest Eesti, которая занимается продажей лесоматериалов и древесной щепы, а также покупкой прав на вырубку растущего леса. В результате вступления сделки в силу компания полностью станет принадлежать предприятию Combiwood Grupp.

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