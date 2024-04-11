    Европейский центральный банк оставил ставку без изменения

    ЕЦБ оставил ставку без изменения.Фото: AFP/Scanpix

    В четверг Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений, но дал понять, что рассматривает возможность их снижения на следующем заседании в июне.

    После заседания совета управляющих во Франкфурте ЕЦБ заявил, что его базовая депозитная ставка останется на уровне 4% до тех пор, пока не появится больше доказательств, что ценовое давление стабилизировалось.

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