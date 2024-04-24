Загадочный проект: Сонни Асвани строит на Хийумаа спа-отель для «избранных»

Фото: Andras Kralla

На Хийумаа строится уникальный и эксклюзивный спа-отель. По данным Ärileht, строительством занимаются бизнесмен Сонни Асвани и его спутница жизни Ева Маран.

Планируемый участок расположен в деревне Ынгу в волости Хийумаа, в достаточно приватной и малонаселенной зоне.
Хотя строительство здания окутано тайной, некоторые детали раскрывает детальная планировка. Там указано, что владелец хочет построить на участке уникальный комплекс зданий, предлагающий услуги, охватывающие все аспекты жизни, такие как питание, душевное спокойствие, баланс тела и фитнесс. Cогласно концепции, в комплексе будет построено до десяти номеров, в которых одновременно смогут разместиться до 20 человек. Главное здание отеля будет иметь площадь 5400 квадратных метров.
Клиентура отеля будет тщательно отбираться, массовых мероприятий проводиться не будет, и случайный человек в отель попасть не сможет.
Для строительства отеля была создана компания Hiiu Heals OÜ, единственным владельцем которой является Нариндер Кумар Г. Асвани, более известный как Сонни Асвани. В правление входят спутница Асвани Ева Маран и Виктория Орлова.
По состоянию на 2022 год компания инвестировала в строительство комплекса 381 200 евро. Годовой отчет компании за 2023 год пока не опубликован.
Ева Маран в своих комментариях Ärileht была лаконична: «Для нас Хийумаа — особое место, которым можно гордиться и выделять, сохраняя при этом уникальность этого острова. Спокойная и естественная среда идеально подходит для тех, кто ценит тишину и эксклюзивность, для людей как из Эстонии, так и из-за границы».
Стоимость строительства Маран не раскрыла. «Поскольку открытие комплекса планируется не раньше 2026 года, о сути проекта нельзя говорить подробно до следующего года», – пояснила она, добавив, что концепция и детали, в том числе бюджет строительства, еще прорабатываются.
Руководитель отдела коммуникаций волости Хийумаа Мерилин Маст сказала, что волость всячески приветствует строительство отеля: «Мы долго ждали, когда придет частный предприниматель и сделает такую инвестицию».

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