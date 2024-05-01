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Стийне Рейнтам

1 мая 2024 в 7:30









Жесткая конкуренция увеличила убытки Omniva

Глава Omniva Март Мяги. Фото: Andras Kralla

Выручка Omniva в первом квартале этого года составила 31,9 миллиона евро, что на 3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Операционный убыток концерна в первом квартале составил 0,9 миллиона евро, в то время как год назад в этот же период убыток составлял 0,2 миллиона.