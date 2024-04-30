Биржа

Андре Анни

30 апреля 2024 в 8:59









Hepsor понес убыток в миллион евро, большая часть легла на плечи акционеров

Клиенты стали уделять больше времени принятию решений о покупке, но интерес к проектам все еще присутствует, сообщили в Hepsor. Фото: Andras Kralla

Оборот Hepsor в первом квартале достиг 2,3 млн евро, а чистый убыток составил чуть менее миллиона евро. При этом большая часть убытка, или 880 000 евро, легли на плечи акционеров материнской компании, акции которой торгуются на Таллиннской бирже.

Компания прогнозирует, что оборот в этом году достигнет 43,1 млн евро, а чистая прибыль – 4,5 млн евро, из которых 2,5 млн составит прибыль материнской компании и ее акционеров.