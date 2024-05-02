Причиной перебоев с электричеством стало короткое замыкание

Группа эстонцев, заработавшая на Amazon, скупает недвижимость в Испании

Вложить 2,5 миллиона евро в испанский рынок недвижимости – таков план инвестора Альвара Ряэгеля, который несколько лет назад стал первым эстонцем, успешно вышедшим из Amazon. Оказывается, и другие предприниматели из этой группы очарованы недвижимостью на Коста-дель-Соль.

Вложить 2,5 миллиона евро в испанский рынок недвижимости – таков план инвестора Альвара Ряэгеля, который несколько лет назад стал первым эстонцем, успешно вышедшим из Amazon. Оказывается, и другие предприниматели из этой группы очарованы недвижимостью на Коста-дель-Соль.