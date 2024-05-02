    Причиной перебоев с электричеством стало короткое замыкание

    Центр Таллинна на несколько часов остался без электричества.Фото: Андрас Кралла

    Более тысячи домохозяйств в Таллинне столкнулись с перебоями в электроснабжении в четверг.

    Районы Веэренни, Уус-Мааильм и Рави в центре Таллинна оставались без электричества с 10 часов утра и примерно до 13 часов в четверг 2 мая. Неполадки затронули 1321 потребителя, в том числе инфраструктурные объекты, пишет Defli. Неработающие светофоры создали напряженную ситуацию на дорогах.
    «Пока нам известно, что в одном из кабелей среднего напряжения произошло короткое замыкание, что привело к выходу из строя еще трех кабелей. Аварийные бригады все еще занимаются поиском места, где произошла неполадка, поэтому пока невозможно сказать, связано ли короткое замыкание с какими-нибудь земельными работами», – сообщила изданию пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд.

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