Делов-то: где прививка от телефонных мошенников? Удастся ли Литве обогнать Эстонию? ВВП снова падает

Журналисты «Деловых ведомостей» Алексей Шишкин, Ярослав Тавгень и Дмитрий Фефилов, а также главный редактор Олеся Лагашина.

В третьем выпуске подкаста «Делов-то» мы обсуждаем головокружительные успехи Литвы и ее рост во время кризиса. Станет ли эта страна новым лидером Балтии? Почему телефонные мошенники столь успешны? Кто победит на выборах в Европейский парламент?

Литва мчится на полных порах и грозится стать лидером стран Балтии, обогнав Эстони. Насколько это реально? В Литве сейчас Эльдорадо? Вы услышите мнение не только журналистов “Деловых ведомостей», но и эксперта Райво Варе.

Телефонные мошенники за два месяца украли полтора миллиона евро за два месяца. Почему мы все такие доверчивые? В чем секрет этих мошенников? Почему от них существует целая прививка, но она не помогает? Почему люди в соцсетях ведут себя категорически неправильно?

Кто фаворит выборов в Европейский парламент? Зачем туда идут люди, которые туда идти не собираются? Почему известных людей задвинули аж на последнее место в списке?

ВВП Эстонии падает седьмой квартал подряд. Выберется ли страна из этой ямы? Виновато ли в этом правительство?

Об этом и другом - в третьем выпуске подкаста «Делов-то».