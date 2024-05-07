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dv.ee

7 мая 2024 в 12:23









Теперь голосовать можно на телефоне: парламент принял закон, регулирующий выборы

Во вторник Рийгикогу принял закон, разрешающий голосовать на выборах в Эстонии при помощи мобильного телефона и Smart-ID, пишет ERR.

Согласно предложенным изменениям, голосовать можно будет не только с компьютера, но и со смарт-устройства, а также будет создана правовая основа для использования Smart-ID в дополнение к используемым сейчас средствам идентификации личности.

«Толчком к изменениям послужили замечания Государственного суда, и по сути поправка выводит важное регулирование электронного голосования на уровень закона. До сих пор этот вопрос не выходил за рамки компетенции республиканской избирательной комиссии и государственной избирательной службы», – пояснил мотивацию к принятию законопроекта министр юстиции Мадис Тимпсон.

Поправки к закону вступят в силу в общем порядке, за исключением тех положений, которые требуют более длительного периода реализации и поэтому начнут действовать в октябре 2024 года.