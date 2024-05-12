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12 мая 2024 в 13:10









BP заинтересована в покупке у Tesla станций быстрой зарядки электромобилей в США

Илон Маск в начале мая распустил в Tesla практически всю команду подразделения, отвечавшего за сеть станций быстрой зарядки Supercharger. Фото: Патрик Плеуль, Scanpix

BP взяла на себя обязательство инвестировать миллиард долларов в инфраструктуру зарядки электромобилей в США к 2030 году. Теперь компания намерена купить у часть оборудования для зарядки.

BP заинтересована в покупке у Tesla Inc. станций быстрой зарядки электромобилей в США, пишет газета Financial Times.

В начале этого месяца глава Tesla Илон Маск распустил практически всю команду подразделения, отвечавшего за сеть станций быстрой зарядки Supercharger. Маск заявил, что продолжит развивать это направление, однако темпы расширения сети замедлятся.

BP, между тем, намерена инвестировать $1 млрд в развитие собственной зарядной инфраструктуры до 2030 года. В том числе компания планирует потратить $500 млн в следующие 2-3 года на установку более 3 тыс. станций быстрой зарядки в Штатах.

«Мы стремимся к приобретению активов для расширения своей сети, и фокус нашего внимания усилился после недавнего объявления Tesla», - говорится в сообщении BP.

Наиболее интересными направлениями для BP являются северо-восток США, а также западное побережье и район Великих озер.