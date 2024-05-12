    BP заинтересована в покупке у Tesla станций быстрой зарядки электромобилей в США

    Илон Маск в начале мая распустил в Tesla практически всю команду подразделения, отвечавшего за сеть станций быстрой зарядки Supercharger. Фото: Патрик Плеуль, Scanpix

    BP взяла на себя обязательство инвестировать миллиард долларов в инфраструктуру зарядки электромобилей в США к 2030 году. Теперь компания намерена купить у часть оборудования для зарядки.

    BP заинтересована в покупке у Tesla Inc. станций быстрой зарядки электромобилей в США, пишет газета Financial Times.
    В начале этого месяца глава Tesla Илон Маск распустил практически всю команду подразделения, отвечавшего за сеть станций быстрой зарядки Supercharger. Маск заявил, что продолжит развивать это направление, однако темпы расширения сети замедлятся.
    BP, между тем, намерена инвестировать $1 млрд в развитие собственной зарядной инфраструктуры до 2030 года. В том числе компания планирует потратить $500 млн в следующие 2-3 года на установку более 3 тыс. станций быстрой зарядки в Штатах.
    «Мы стремимся к приобретению активов для расширения своей сети, и фокус нашего внимания усилился после недавнего объявления Tesla», - говорится в сообщении BP.
    Наиболее интересными направлениями для BP являются северо-восток США, а также западное побережье и район Великих озер.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Предприниматели: экономика никого не волнует
Шойгу покинет пост главы Минобороны РФ
Глава Arco Vara: задержка в планировании повышает цены на квартиры
Эпицентр
Тайные сделки продавцов повышают цены на лекарства «Тех, кто что-то скажет, распнут»
Ведущие оптовые торговцы лекарств в Эстонии заключают секретные соглашения с производителями и зарабатывают на этом десятки миллионов евро в год. Из-за секретных сделок цены на лекарства искусственно завышены, в результате проигрывают и Касса здоровья, и пациенты.
Ведущие оптовые торговцы лекарств в Эстонии заключают секретные соглашения с производителями и зарабатывают на этом десятки миллионов евро в год. Из-за секретных сделок цены на лекарства искусственно завышены, в результате проигрывают и Касса здоровья, и пациенты.
Все большие материалы
Инвестор
Акционеры девелопера Arco Vara утвердили квартальные дивиденды
Биржевая компания Arco Vara объявила, что продолжит свою текущую квартальную дивидендную политику и выплатит акционерам за завершившийся финансовый год 6 центов на акцию, что в общей сумме более 623 000 евро.
Биржевая компания Arco Vara объявила, что продолжит свою текущую квартальную дивидендную политику и выплатит акционерам за завершившийся финансовый год 6 центов на акцию, что в общей сумме более 623 000 евро.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
«Делов-то»: Пустят ли Айво в Европу? Кто наживается на лекарствах? Могут ли реформисты остановить реформы?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» редакция «Деловых ведомостей» обсуждает высокий рейтинг Айво Петерсона из партии Koos в предвыборных опросах, экономические программы сил, претендующих на места в Европарламенте, а также задается вопросом – не пора ли Партии реформ приостановить реформы?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» редакция «Деловых ведомостей» обсуждает высокий рейтинг Айво Петерсона из партии Koos в предвыборных опросах, экономические программы сил, претендующих на места в Европарламенте, а также задается вопросом – не пора ли Партии реформ приостановить реформы?
Все подкасты ДВ
Mнения
Память и памятники
9 мая на стене Нарвского замка вновь, как и год назад, появилось изображение кровавого Путина, обращенного лицом в сторону Ивангорода, в Таллинне одни люди устремились с цветами к Бронзовому солдату на Военном кладбище, другие направились вечером на площадь Свободы слушать концерт по случаю Дня Европы, а война с памятниками и памятью, между тем, провернулась еще на один виток.
9 мая на стене Нарвского замка вновь, как и год назад, появилось изображение кровавого Путина, обращенного лицом в сторону Ивангорода, в Таллинне одни люди устремились с цветами к Бронзовому солдату на Военном кладбище, другие направились вечером на площадь Свободы слушать концерт по случаю Дня Европы, а война с памятниками и памятью, между тем, провернулась еще на один виток.
Все мнения
Интервью
Райво Варе: привлечение иностранных компаний – это не случайный секс. Тут ухаживать надо
Экономика Литвы растет, в то время как в Эстонии она падает. ВВП Литвы на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности, уже выше, чем в Эстонии. Зарплаты пока ниже, но растут опережающими темпами. Приведет ли все это к тому, что Литва станет экономическим лидером стран Балтии? ДВ расспросили об этом эксперта Райво Варе.
Экономика Литвы растет, в то время как в Эстонии она падает. ВВП Литвы на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности, уже выше, чем в Эстонии. Зарплаты пока ниже, но растут опережающими темпами. Приведет ли все это к тому, что Литва станет экономическим лидером стран Балтии? ДВ расспросили об этом эксперта Райво Варе.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект