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dv.ee

15 мая 2024 в 10:25









Дефицит бюджета Эстонии достиг 1,1% ВВП

Иллюстративное фото. Фото: Vladyslav Starozhylov

Дефицит бюджета центрального правительства (в основном государственного бюджета) Эстонии к концу марта увеличился до 424 млн евро или 1,1% валового внутреннего продукта.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, дефицит бюджета в январе-марте был на 47 млн евро меньше, сообщило в среду Министерство финансов.

Этому способствовали замедлившийся рост государственных расходов и рост налоговых поступлений на 7,4%, передает rus.err.ee.

Бюджеты местных самоуправлений к концу первого квартала имели профицит в размере 16 млн евро.

Совокупные расходы госбюджета выросли на 56,2 млн евро и составили 1,365 млрд евро, увеличившись на 4,3%.