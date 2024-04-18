Госкомпании выплатят в бюджет более 150 млн евро дивидендов
Согласно решению правительства, в 2024 году госпредприятия выплатят в бюджет 151,85 млн евро дивидендов.
В этом году дивиденды выплатят 11 государственных компаний: крупнейший плательщик дивидендов, энергетический концерн Eesti Energia, выплатит 72 млн евро. Далее идут Riigi Kinnisvara – 34,3 млн евро и Elering – 20 млн евро, пишет rus.err.ee.
Поскольку государство не является единоличным собственником всех компаний, то в госбюджет поступит часть, соответствующая долевому участию государства.
При составлении предложений о выплате дивидендов Министерство финансов исходит из запланированных в госбюджете сумм, предложений министров и экономических результатов компаний за предыдущий год, а также из финансовых прогнозов.
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