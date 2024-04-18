Госкомпании выплатят в бюджет более 150 млн евро дивидендов

«Вот раньше были продажи на Паэ! А теперь... остались одни заиньки»

Работа на рынке Паэ – не только бизнес, но и что-то вроде социальной миссии, говорят местные продавцы. Но выполнять ее приходится на грани рентабельности, признают старожилы торговой зоны.

Работа на рынке Паэ – не только бизнес, но и что-то вроде социальной миссии, говорят местные продавцы. Но выполнять ее приходится на грани рентабельности, признают старожилы торговой зоны.