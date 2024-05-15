Впервые в этом году инфляция в США не превысила прогнозы

Военный эксперт: «Это плохие новости для нас»

В разгар войны в России меняется правительство. Перестановки коснулись и ключевого министерства. Сергей Шойгу стал главой Совета безопасности, его должность в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов.

В разгар войны в России меняется правительство. Перестановки коснулись и ключевого министерства. Сергей Шойгу стал главой Совета безопасности, его должность в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов.