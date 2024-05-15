    Впервые в этом году инфляция в США не превысила прогнозы

    Теперь трейдеры прогнозирует, что ставка в США в этом году будет снижена дважды. Фото: Pixabay

    Инфляция в США в апреле снизилась до 3,4%.

    Инфляция в США в апреле снизилась до 3,4% в соответствии с ожиданиями экономистов, что побудило инвесторов предположить, что процентные ставки Федеральной резервной системы в этом году будут снижены.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Топ-менеджер LHV уходит в отставку
В Словакии совершено покушение на премьер-министра Обновлено в 18:17
Впервые в этом году инфляция в США не превысила прогнозы
Эпицентр
Военный эксперт: «Это плохие новости для нас»
В разгар войны в России меняется правительство. Перестановки коснулись и ключевого министерства. Сергей Шойгу стал главой Совета безопасности, его должность в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов.
В разгар войны в России меняется правительство. Перестановки коснулись и ключевого министерства. Сергей Шойгу стал главой Совета безопасности, его должность в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов.
Все большие материалы
Инвестор
Акционеры Enefit Green одобрили выплату дивидендов
На состоявшемся сегодня общем собрании акционеров Enefit Green была утверждена выплата дивидендов за прошлый финансовый год.
На состоявшемся сегодня общем собрании акционеров Enefit Green была утверждена выплата дивидендов за прошлый финансовый год.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: учил ChatGPT опционам. Это провал…
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Память и памятники
9 мая на стене Нарвского замка вновь, как и год назад, появилось изображение кровавого Путина, обращенного лицом в сторону Ивангорода, в Таллинне одни люди устремились с цветами к Бронзовому солдату на Военном кладбище, другие направились вечером на площадь Свободы слушать концерт по случаю Дня Европы, а война с памятниками и памятью, между тем, провернулась еще на один виток.
9 мая на стене Нарвского замка вновь, как и год назад, появилось изображение кровавого Путина, обращенного лицом в сторону Ивангорода, в Таллинне одни люди устремились с цветами к Бронзовому солдату на Военном кладбище, другие направились вечером на площадь Свободы слушать концерт по случаю Дня Европы, а война с памятниками и памятью, между тем, провернулась еще на один виток.
Все мнения
Интервью
Красильщик и Поливанов о деньгах и российских эмигрантах: «Люди приезжают в новые места и создают хорошие вещи»
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект