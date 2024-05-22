Новости

dv.ee

22 мая 2024 в 6:43









Законопроект об уточнении российской границы в Балтийском море пропал с сайта правительства РФ

Финский залив. Фото иллюстративное. Фото: Sixth7sense

С сайта правительства России пропал законопроект Минобороны, предлагавший одностороннее изменение Россией ее границ с Финляндией и Литвой в Балтийском море.

В тексте законопроекта, изученном накануне журналистами The Moscow Times, говорилось, что изменение границы в районе Балтийска, Зеленоградска и в восточной части Финского залива позволит использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды России, передает rus.err.ee.

Также Россия, согласно документу, была намерена скорректировать координаты границы в зоне нескольких островов в Финском заливе и рядом с северным входным мысом реки Нарва. На границе с Литвой под пересмотр попали зоны Куршской и Балтийской кос, а также районы мыса Таран.

Авторы проекта утверждали, что действующие географические координаты, установленные в 1985 году, «не в полной мере соответствуют современной географической обстановке».