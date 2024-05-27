Маслозавод Eesti Energia получил временное разрешение на работу

В США одобрили спотовые Ethereum ETF

24 мая Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила изменения, которые позволят восьми спотовым биржевым фондам (ETF) зарегистрироваться на биржах NASDAQ, NYSE и CME. Ожидается, что это изменение окажет большой эффект.

24 мая Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила изменения, которые позволят восьми спотовым биржевым фондам (ETF) зарегистрироваться на биржах NASDAQ, NYSE и CME. Ожидается, что это изменение окажет большой эффект.