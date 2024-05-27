    Маслозавод Eesti Energia получил временное разрешение на работу

    Маслозавод в Аувере. Фото иллюстративное.Фото: Лийз Трейманн

    Департамент окружающей среды выдал временное комплексное экологическое разрешение новому заводу по производству сланцевого масла госкомпании Eesti Energia, что позволяет запустить на нем производство.

    Разрешение выдано на 10 лет с условием, что предприятие будет постепенно двигаться к снижению воздействия, которое производство сланцевого масла будет оказывать на окружающую среду, пишет rus.err.ee.
    По истечении срока действия временного разрешения предприятие должно будет ходатайствовать о новом разрешении.
    Enefit Power – дочерняя компания Eesti Energia – рассчитывает запустить завод в конце текущего года. К настоящему моменту связанные со строительством завода расходы достигли 368 млн евро.

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