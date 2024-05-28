Умер коммунальный предприниматель Николай Осипенко

Подписка на облигации Bigbank была превышена в три раза

Подписка на необеспеченные субординированные облигации Bigbank в рамках завершившегося в пятницу, 24 мая, публичного предложения была превышена инвесторами более в три раза. Банк воспользовался правом увеличить базовый объем выпуска, и эмитировал новые облигации на сумму не 3 млн евро, как планировалось изначально, а на 7 миллионов.

Подписка на необеспеченные субординированные облигации Bigbank в рамках завершившегося в пятницу, 24 мая, публичного предложения была превышена инвесторами более в три раза. Банк воспользовался правом увеличить базовый объем выпуска, и эмитировал новые облигации на сумму не 3 млн евро, как планировалось изначально, а на 7 миллионов.