    Умер коммунальный предприниматель Николай Осипенко

    Фото: Zuma/Scanpix

    В понедельник скончался 65-летний влиятельный предприниматель и муниципальный политик Николай Осипенко, которого прокуратура подозревала в коррупционных преступлениях, сообщает Põhjarannik.

    Осенью 2021 года, в ходе разразившегося нового коррупционного скандала в Кохтла-Ярве, прокуратура обвинила Осипенко в том, что он влиял на чиновников Кохтла-Ярве и членов городского собрания, чтобы они принимали решения в его пользу, пишет Põhjarannik. Фирмы, созданные Осипенко и занимающиеся обслуживанием дорог и улиц, а также вывозом мусора, в основном оказывали услуги местным самоуправлениям.

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