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Кристьян Прууль

10 июня 2024 в 8:41









Итоги выборов: поддержка консерваторов выросла по всей Европе

Поддержка либералов упала по всей Европе. Фото: Liis Treimann

На выборах в Европейский парламент произошел значительный сдвиг в сторону правых: больше голосов набрали как консерваторы, так и находящиеся еще правее экстремистские фракции.

Поддержка либералов уменьшилась как по всей Европе, так и в Эстонии в частности. Кроме того, голоса потеряли «зеленые». Два правительства – во Франции и Бельгии – из-за проигрыша на выборах объявили о проведении внеочередных выборов.