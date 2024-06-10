    Петерсон не прошел, центристы отвоевали мандат, «Отечество» получило больше всех

    Юри Ратас принес «Отечеству» свыше 33 000 голосов и помог партии выиграть выборы.Фото: Liis Treimann

    На этих выборах «Отечество» и социал-демократы получили по два мандата, а Партия реформ, EKRE и Центристская партия — по одному мандату.

    Таким образом, «Отечество» отняло у Партии реформ один мандат по сравнению с предыдущими выборами. В Европейский парламент от Партии реформ прошел только Урмас Паэт, набравший 35 177 голосов. Согласно предварительным данным, больше всего голосов среди кандидатов набрала Марина Кальюранд от социал-демократов (44 973 голоса).

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