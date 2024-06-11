    Kaup24 закрывает пункты выдачи и сокращает сотрудников

    Пункт выдачи Kaup24 находится на Мустамяэском шоссе.Фото: Andras Kralla

    Интернет-магазин Kaup24 сообщил Кассе по безработице, что намерен сократить 17 человек в связи с закрытием пунктов выдачи товаров.

    Владеющая интернет-магазином компании DLB Trading OÜ сообщила Кассе по безработице, что в связи с реорганизацией работы будут закрыты физические пункты выдачи товаров и склады.

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