Новости

Николай Андреев

14 июня 2024 в 3:00









Реформа домов попечения: некоторое улучшение вместо разрекламированного чуда

Дом попечения в Кейла. Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN

Почти год назад, 1 июля 2023 года, вступила в силу реформа домов попечения. Расходы семей, поместивших туда своих родственников, заметно сократились, но сейчас на примере Таллинна видно, что они снова растут.

Для объяснения реформы в прошлом году часто использовали простую формулу: пенсионеру будет хватать его пенсии на то, чтобы оплачивать себе место в доме попечения. Но речь шла о том, что должно хватать средней по Эстонии пенсии по старости. Получателю более низкой пенсии, если ее не хватает на оплату места, недостающую сумму должно доплачивать местное самоуправление, которое получает на это деньги от государства.

В Министерстве социальных дел считают, что реформа своих целей достигла. Министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) накануне реформы простых формулировок избегала, говоря об улучшении доступности услуг по уходу и о том, что государство в прошлом выделило на это самоуправлениям 39 млн евро.

Компании, оказывающие услуги попечения в специализированных домах, получили доступ к более серьезным деньгам и возможность развиваться. Но некоторые ограничились тем, что просто подняли цены.

Пенсии перестало хватать

Плата за место в доме попечения теперь делится между клиентом и местным самоуправлением. Местное самоуправление за счет полученных от государства денег покрывает расходы на персонал (включая зарплаты, налоги, спецодежду и т.д.), а сам клиент оплачивает расходы по размещению и питанию и прочие расходы, связанные с личными потребностями, например, лекарства или занятия по интересам.

Но самоуправление может (хотя не обязано) установить предельную цену, то есть лимит, в пределах которого оно будет покрывать расходы для своего жителя. Почти год назад ДВ писали , что в Таллинне ожидались сложности в реализации этой схемы, поскольку в реальности требовалось больше денег, чем было запланировано. Практика это подтвердила.

У таллиннского учителя Игоря Калакаускаса в доме попечения Lootuse Rand живет родственница, которая страдает деменцией и нуждается в постоянном присмотре. Если бы не дом попечения, кому-то из семьи пришлось бы уволиться, чтобы ухаживать за ней или нанимать сиделку.

«Этот дом значительно продлил ей жизнь. Она четвертый год там живет и цветет, что называется. Деменция – деменцией, но там нормальный уход, очень хорошие условия – по два человека в комнате, очень хороший персонал. Скромно, но достаточно хорошо», – рассказал Игорь Калакаускас.

После реформы системы оплаты финансовая нагрузка на семью значительно упала. Пенсии пожилой женщины почти хватало на оплату места в доме попечения.

С апреля этого года пенсии выросли, но дом попечения, заранее предупредив клиентов, тоже поднял цену своей услуги. При этом лимит пособия, установленный городом Таллинном, не изменился. В результате, пенсия женщины в мае составляла около 830 евро, а счет за место в доме попечения пришел на 966. Плюс, нужно оплачивать лекарства и другие необходимые вещи и услуги. По словам Игоря Калакаускаса, теперь дополнительно к пенсии требуется более 300 евро.

Вы дали конкретное обещание, что пенсии должно хватать, а теперь ее не хватает. Игорь Калакаускас

Обещанная «бесплатность» дома попечения для семьи длилась около девяти месяцев. Калакаускас считает, что политики должны сдержать свои обещания, данные перед выборами:

«Вы дали конкретное обещание, что пенсии должно хватать, а теперь ее не хватает».

Цены давят со всех сторон

Руководитель Lootuse Rand Светлана Безгодко рассказала ДВ, что в этом доме попечения живут люди, зарегистрированные в разных самоуправлениях, но большинство – из Таллинна. Лимит компенсации устанавливает (или не устанавливает) каждое самоуправление, поэтому в одном и том же доме попечения от жителей из разных городов может требоваться разная доплата. Есть также муниципальные пособия тем, кто не может заплатить за дом попечения больше своей пенсии, – например, одиноким пенсионерам. Для них условия в разных городах и волостях также разные.

В Таллинне лимит компенсации составляет 734 евро.

«Потолок цены, который был установлен в прошлом году, такой и остался. А расходы на питание выросли почти в два раза, коммуналка выросла. Если мы посмотрим на расходы, они стали почти в два раза больше», – сказала Светлана Безгодко.

Сотрудники дома попечения тоже чувствуют подорожание, и чтобы удержать их, нужно конкурировать с больницами по уровню зарплат, добавила руководитель.

По данным Министерства социальных дел, за 2023 год количество работников в домах попечения выросло на 25%, а именно на 600 человек, и в ближайшем будущем ожидается еще 500 новых рабочих мест в этой сфере.

«Реформа в любом случае снизила расходы и дала возможность пансионатам, у которых не было каких-то услуг, ввести их», – считает Светлана Безгодко. В частности, Lootuse Rand смог увеличить расходы на персонал, пригласить куратора деятельности или приобрести дополнительное оборудование, например, подъемники для лежачих людей.

«Это о тех, кто пользовался этой возможностью честно, лояльно. Конечно, были пансионаты, которые просто подняли цены, потому что удобно было так сделать. Но насколько я понимаю, у государства есть список пансионатов, которые так сделали, и с ними будут что-то решать. В целом эта реформа – хорошая вещь. Но, к сожалению, инфляция делает свои корректировки, и города и волости не успевают за ней», – говорит Безгодко.

«Поначалу родственники просто стали платить на 734 евро меньше. После счетов, которые были за тысячу, после четырехзначных цифр это была хорошая помощь, я считаю. Никогда такого не было, раньше платили со своей пенсии, и родственники тоже складывались вместе», – добавила руководитель дома попечения.

Вице-мэр: некоторые подняли цены на 60%

Вице-мэр Таллинна по вопросам соцобеспечения и здравоохранения Карл Сандер Казе отмечает, что в столице 200 человек ждут очереди в дом попечения – мест на всех нуждающихся не хватает.

Реформа существенно повлияла на стоимость услуг: цены резко выросли уже на начальном этапе ее реализации. В некоторых домах попечения рост цен составил 50-60%. Карл Сандер Казе

«Реформа существенно повлияла на стоимость услуг: цены резко выросли уже на начальном этапе ее реализации. В некоторых домах попечения рост цен составил 50-60%. К сожалению, людям с серьезными потребностями в уходе по-прежнему сложно найти место в домах попечения, поскольку последние начали самостоятельно проводить отбор клиентов. В то же время очевидно, что именно эти группы населения больше всего нуждаются в услугах и в местах в специализированных учреждениях», – отмечает вице-мэр.

По его словам, в Таллинне лимит компенсации установлен, исходя из цен в домах попечения Харьюмаа. В некоторых местах Эстонии лимит даже в два раза ниже.

«Лимит компенсации расходов на услугу, установленный городской управой Таллинна, по-прежнему является одним из самых высоких в Эстонии и составляет 734 евро в календарный месяц. Город активно следит за взаимосвязью предельной ставки компенсации расходов и изменением стоимости услуги по уходу, то есть за финансовой нагрузкой на семьи», – сообщил Карл Сандер Казе.

По его словам, Таллинн активно работает над пересмотром лимита в соответствии с изменившейся рыночной ситуацией. Он добавил, что таллиннцы, у которых недостаточно средств для оплаты дома попечения даже с учетом этих 734 евро, могут обратиться в социальный отдел управы своего района за помощью.

Министерство: реформа достигла целей

Советник отдела социального обеспечения Министерства социальных дел Меэли Туубель считает, что реформа достигла своих первоначальных целей.

«Во-первых, снизились расходы населения на оплату места в доме попечения. Раньше финансовая нагрузка на нуждающихся и их семьи составляла 78% от общих расходов домов престарелых, а без вклада государственного сектора она достигла бы 84%».

По словам Меэли Туубель, за прошлый год количество получателей услуг в домах попечения выросло на 10%, в основном новые клиенты пришли после вступления реформы в силу.

«Конечно, это означает снижение нагрузки по уходу на семьи, как физической, так и финансовой, и возможность больше посвятить себя работе или семейной самореализации, – сказала она. – В обществе мы должны вместе думать о том, что у нас дома сидят примерно 19 000-32 000 человек, нуждающихся в уходе, которые не возникли в результате реформы, а существовали как невидимая проблема в течение многих лет».

Из людей, которые сознательно не выходят на рынок труда, половина готовы искать работу, если за их близкими будут ухаживать соответствующие службы. Меэли Туубель

По ее словам, 15% населения Эстонии регулярно помогают своим близким. Из людей, которые сознательно не выходят на рынок труда, половина готовы искать работу, если за их близкими будут ухаживать соответствующие службы.

«Анализ Министерства социальных дел показал, что, если бы люди, обремененные уходом, смогли выйти на работу, в 2023 году, налоговые поступления для местных самоуправлений увеличились бы приблизительно на 20-45 миллионов евро, а для государства – на 46-107 миллионов евро».

Нужно больше денег

Если руководитель дома попечения говорит, что Таллинн должен увеличить лимит компенсации, то вице-мэр передает пас государству:

«Рост цен неизбежно увеличивает финансовую нагрузку на семьи. В связи с этим самоуправлениям необходимо пересмотреть уровень компенсации, а государству потребуется увеличить финансирование из госбюджета, чтобы обеспечить доступность услуги общего ухода, – считает вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе. – На это самоуправления неоднократно указывали министерству, подчеркивая, что реформа привела к значительному росту цен, а выделенных из госбюджета средств недостаточно для ее реализации».

Меэли Туубель из Министерства социальных дел убеждена, что более стабильное финансирование со стороны государства после реформы вселяет в частные дома попечения уверенность для инвестиций.

«Цены на услуги выросли, как и прогнозировалось, примерно на 26%. Поскольку финансирование домов попечения поддерживалось в основном за счет средств получателей ухода и их семей, поставщики услуг синхронизировали цены с увеличением пенсий по старости. В 2023 году реформа системы опеки добавила 39,2 миллиона фондов от государства, но также имел место самый крупный за последнее время рост пенсий – почти 14%», – поясняет она.

Было бы несправедливо думать, что, если бы государственный сектор не добавил дополнительных денег, цены не выросли бы. Меэли Туубель

По ее словам, было бы несправедливо думать, что, если бы государственный сектор не добавил дополнительных денег, цены не выросли бы – они испытывали давление и до реформы (давление на заработную плату, увеличение цены электроэнергии и других затрат).

По словам советника минсоцдел, в текущем году дотации местным самоуправлениям на оплату мест в домах попечения вырастут до 59,4 млн евро, хотя в начале реформы на 2024 год было запланировано 56,7 млн.

«Финансирование муниципалитетов осуществлялось на равноправной основе с учетом доли пожилых людей в населении. Решения стали более гибкими с учетом ситуации в самоуправлениях, часть денег распределяется с учетом доли доходов и расходов местного самоуправления», – добавила Меэли Туубель.