Ида-Вируская центральная больница Фото: Николай Андреев

Эпицентр

Николай Андреев

30 августа 2023 в 3:00

Больницы Ида-Вирумаа ищут врачей в других городах, за границей и даже в гимназиях

Проблема нехватки врачей и медсестер, существующая во всех уездах Эстонии, в Ида-Вирумаа ощущается особенно остро – выпускника медицинского факультета Тартуского университета заманить на работу в этот регион сложно. Чаще работать сюда приезжают врачи из Украины и России. Некоторые из россиян буквально ходят на работу в Эстонию.

Больницы не только ищут, но и учат новых сотрудников. Нарвская больница с сентября начинает обучение медсестер. Ида-Вируская центральная больница уже ведет его, а также вербует будущих врачей прямо в гимназиях.

В Силламяэ привлекать новых сотрудников не удается совсем – медсестер и врачей, которые ушли на пенсию, заболели или умерли, заменить просто некем.

Больницы как крупные предприятия

Ида-Вируская центральная больница для города Кохтла-Ярве – работодатель номер два по количеству работников, их 1300. Больше только у концерна VKG.

Нарвская больница для своего города – работодатель номер три после Eesti Energia и городского отдела культуры, управляющего школами и детсадами. В этой больнице около 770 работников.

В отличие от двух крупных больниц, Силламяэская больница небольшая, и она не растет, а уменьшается. Здесь остается около 50 работников.

Аго Кыргвеэ, руководитель Нарвской больницы, отмечает, что врача, который учился в Тарту, заманить в Ида-Вирумаа особенно трудно. Фото: Николай Андреев

Аго Кыргвеэ – анестезиолог, реаниматолог и кардиолог, основатель нескольких медицинских учреждений, долгое время возглавлявший Тартускую скорую помощь. В Нарву, руководить больницей, он приехал два с половиной года назад. От персонала он требует говорить по-эстонски: «У нас тут, в основном, люди говорят по-русски, поскольку были годы, когда в Нарву приезжали работать, в основном, врачи русского происхождения – из России, Украины, Беларуси, которые окончили вузы, приехали сюда и работали. Теперь у нас Евросоюз, совсем другие стандарты, и мы конкурируем за врачей, которые выходят из Тартуского университета. А они предпочитают, в основном, говорить по-эстонски, для них уже довольно непривычно говорить по-русски – и с пациентами тоже. Тут уже большие языковые проблемы. И врачей, которые согласны здесь работать и владеют языками, нелегко найти».

Если даже в Тарту тяжело найти специалиста, то тем хуже ситуация для нас. И когда такие специалисты находятся, у них есть конкретные пожелания насчет зарплаты и льгот. Аго Кыргвеэ руководитель Нарвской больницы

«Когда к нам приезжают врачи из других городов и начинают искать квартиру, чтобы снять, им ничего не найти, потому что наш жилой фонд – для них это немножечко дико, они не привыкли жить в таких условиях», – добавляет Дарья Давыдовская, руководитель Нарвской больницы по коммуникациям.

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О недостатке медицинского персонала говорит и председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер: «Не хватает и врачей, и людей сестерских профессий. У нас сегодня работает приблизительно 200 врачей, и мы взяли бы ещё 20-30. Также у нас работает около 400 сестер, взяли бы еще 30, как минимум».

Демографическая ситуация в Эстонии и особенно в Ида-Вирумаа, по его словам, сейчас такая, что молодых все меньше, а пожилых все больше.

Из-за нехватки кадров мы не можем делать столько работы, сколько народ хочет. Из-за этого и бывают очереди. Тармо Тохвер председатель правления Ида-Вируской центральной больницы

Тем не менее, в больницах Нарвы и Кохтла-Ярве перспективы лучше, чем в Силламяэской.

Маленькая больница тает между двумя большими

Когда-то в Силламяэ был целый больничный городок, сейчас от него осталось два подразделения. Первое – стационар на 120 коек, основной деятельностью которого стало оказание платных услуг домам престарелых. Больше половины пациентов – из других городов, рассказал руководитель больницы Валерий Абрамович. Услуги здесь дешевле, чем в подобных учреждениях.

Второе подразделение – поликлиника. Здесь ведут прием семейные врачи, стоматологи, работает лаборатория, а также выездной прием ведут врачи-специалисты Ида-Вируской центральной больницы. Все они – не сотрудники Силламяэской больницы, а арендаторы помещений принадлежащей ей поликлиники.

Председатель правления центральной больницы Тармо Тохвер считает, что в нынешней демографической ситуации специалисты неизбежно будут концентрироваться в более крупных больницах.

Тармо Тохвер: в Ида-Вирускую центральную больницу за последние пять лет инвестировано 50 миллионов евро. Фото: Николай Андреев

«Свои услуги у нас не такие большие – физиотерапия, небольшая диагностика и администрация, – говорит Валерий Абрамович. - Наша больница теперь, фактически, стала медсестринской. Врачей мало. Специалист-радиолог еще работает, но ему уже за 85 лет. Нового врача уже, конечно, не будет. Он уйдет, и придется этот вид диагностики убирать».

С медсестрами, по его словам, тоже проблема, в физиотерапии дорабатывают пенсионерки. В стационар, где уход нужен лежачим тяжелобольным пациентам, новые медсестры просто не приходят.

«Было четыре медсестры, одна получила инфаркт, и вместо нее никого не можем найти. Работают три вместо четырех. Если кто-то уходит, замену найти практически невозможно».

Сам Абрамович совмещает руководство больницей с приемами в качестве семейного врача. В этой сфере дефицит кадров тоже критический, рассказал доктор: «У меня как у семейного врача работала медсестра. В прошлом году она тяжело заболела, и мне стоило огромных усилий найти другую медсестру. И то ей три года до пенсии осталось».

«У нас было десять семейных врачей, – Абрамович продолжает описывать ситуацию в Силламяэ. – Двое ушли на пенсию, одна умерла, к сожалению. Осталось семь. И найти где-то врачей практически невозможно. Пару участков отдали врачу, основное место работы которого - в Йыхви. Он помогает, разгружает. Но ситуация такая, что из этих семи врачей четверо – уже пенсионеры, а оставшиеся три – предпенсионного возраста».

Все зависит от человека

Помимо уже названных проблем с языком и жилищным фондом часто говорят о том, что в Ида-Вирумаа врачам нечем будет заняться, кроме работы.

«Это зависит от человека, – не согласен Тохвер. – Я родился в городе Йыхви. Вернее, непосредственно родился в этой самой больнице. Я всегда нахожу для себя, чем заниматься после работы и в выходные. Как-то не чувствую, что у меня нет возможности в чем-то участвовать. Если какой-то концерт – ну, что ж делать, садишься в машину, едешь два часа и будешь на концерте. Потом для часа обратно. А тут у меня и друзья, и родственники, и мне это место нравится - пляжи хорошие, леса интересные».

Руководитель по коммуникациям этой же больницы, Михаил Таммеару, вырос в Кивиыли. В регионе есть то же, что и в других, и даже свой очень маленький горнолыжный курорт, отмечает он. «Когда я приезжаю в Тарту на учебу, я, по большому счету, вижу то же, что и здесь», – говорит Таммеару.

Михаил Таммеару считает, что Ида-Вирумаа по комфортности не хуже других регионов. Фото: Николай Андреев

Где брать новых врачей?

Несколько лет назад основными источниками новых врачей в Ида-Вирумаа были Россия, Украина, Беларусь и Молдова.

Но до Силламяэ, по словам доктора Абрамовича, иностранцы не добирались. Перед релокацией нужно выучить эстонский, а если врач не из постсоветской страны, то в Ида-Вирумаа для общения с пациентами придется учить и русский язык.

По словам Аго Кыргвеэ, в Нарвской больнице есть врачи, которые родились здесь и сюда же вернулись после учебы, но это редкость. Есть два хирурга – супружеская пара беженцев из Мариуполя, которые ровно год назад обратились по его совету в Тартуский университет, прошли там курс, выучили эстонский язык, подтвердили специальность и сейчас уже официально зарегистрированы в Департаменте здоровья как врачи общей практики и работают.

У нас сейчас даже есть врачи, которые живут в Ивангороде и ходят сюда работать. Аго Кыргвеэ руководитель Нарвской больницы

Надо, чтобы у людей появилась уверенность в том, что Нарвская больница действительно развивается, и в будущем здесь построят все-таки современную больницу, делится успехом Кыргвеэ.

Тармо Тохвер показывает фотографию сотрудницы на сайте больницы: «Вот девушка – Инна Долгова – приехала к нам с Украины уже во время войны. Она выучила эстонский достаточно, чтобы сдать экзамен, прошла практику и сейчас может самостоятельно работать как общий врач. У нас есть много таких людей, которые, скажем, лет 10 назад приехали из России или Украины, и сейчас тоже выучили эстонский язык, руководят отделами. У нас даже есть пара врачей, в которой она из России, он – из Украины, их дети сейчас ходят в школу и учатся на эстонском. Для них это уже дом, они никуда не собираются».

Руководитель больницы по коммуникациям Михаил Таммеару отмечает, что эстонские больницы больше заинтересованы привлекать врачей-специалистов, а не врачей общей практики, но это сложнее: «У себя на родине они могут быть хорошими специалистами, полностью отвечающими своей квалификации, но в Эстонии, чтобы продолжить врачебную практику по своему профилю, им нужно пройти несколько серьезных ступеней, которые занимают достаточно много времени».

4 фото Ида-Вируская центральная больница Фото: Николай Андреев

Будущие врачи – местные гимназисты

За последние три года в больницу Тармо Тохвера пришли несколько врачей из других городов Эстонии – в основном их привлекли через личные знакомства или профессиональные организации медиков. «Наше видение сейчас такое, что нужно больше заниматься молодежью, потому что пожилые люди, которые работают и живут, скажем, в Пярну, в Раквере или в Хаапсалу – их трудно привлечь. А вот молодежь, которая еще не нашла своего места в жизни, мы ее ждем», – говорит руководитель Ида-Вируской центральной больницы.

Однако, здесь, по словам Тохвера, все новые медики, которые пришли в этом году – кроме двух украинок – местные, родом из Ида-Вирумаа. Это врачи общей практики, врачи-специалисты, биоаналитик в лаборатории, администратор. Местные кадры больница ищет среди старшеклассников.

«С Йыхвиской гимназией уже три или четыре года работаем, там есть специальный предмет по выбору, и народ там весьма интересуется этим, – рассказал Тохвер. – В прошлом году мы заключили договор с Кохтла-Ярвеской гимназией, и Силламяэская нас тоже ждет. У нас не хватает персонала, чтобы всё это делать. Более качественное обучение могут проводить врачи, но врачи очень заняты, они всё время работают. Трудно это всё организовать. Но, с другой стороны, если мы не будем этим заниматься, молодежь не будет знать, что это вообще такое – больница, и просто не придет к нам. Знаете, очень приятно, когда заходишь в ЭМО, а там работает человек, который ещё четыре-пять лет назад был в гимназии, проходил этот курс».

2 фото Нарвская больница Фото: Николай Андреев

Обучение медсестер организовали на месте

«В прошлом году мы открыли здесь филиал Тартуской высшей школы здравоохранения, – говорит Кыргвеэ из Нарвской больницы. – В прошлом году начали учить санитаров, работников по уходу, с сентября будем учить сестер. Мы надеемся, что уже во время учебы они смогут работать в Нарвской больнице. А после учебы – поскольку они живут тут, в Нарве – останутся работать в нашей больнице. У нас большие ожидания в связи с этим».

Большие надежды на новое учебное заведение и в Силламяэской больнице: «Это обязательно поможет. Каждая медсестра на счету!», – уверен Абрамович. Нехватка медсестер – более острая проблема, чем нехватка врачей, поскольку медсестры сейчас все чаще заменяют врачей, их нагрузка и полномочия растут.

В Кохтла-Ярве обучение медсестер проводится уже давно – в Кукрузе действует филиал Таллиннской высшей школы здравоохранения. «Мы оттуда каждый год получаем сестер, так что ситуация у нас немного лучше, чем в Нарве», – сказал Тармо Тохвер.

Также, рассказал он, в Тарту создана учебная группа радиологических техников совместно с больницами Нарвы и Раквере, в прошлом году появилась группа биоаналитиков, идут переговоры о подготовке физиотерапевтов для больниц Ида-Вирумаа.