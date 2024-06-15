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dv.ee

15 июня 2024 в 13:09









Оборот и прибыль косметической компании Avon упали

Фото: Shutterstock

Компания Avon Eesti, занимающаяся продажей косметической продукции, в прошлом году потеряла как в обороте, так и в прибыли.

Согласно годовому отчету компании, оборот Avon Eesti в 2023 году составил 2,81 млн евро, а операционная прибыль – 9600 евро.